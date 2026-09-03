Сентябрь удивит каждого: климатологи раскрыли аномальный прогноз для Украины

Глобальные процессы сильно повлияют на осеннюю погоду в Украине

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Осень 2026 года в Украине начнется с аномально высоких температурных показателей. Сентябрь и вовсе станет "продолжением лета".

Об этом сообщает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды через сервис Copernicus C3S. Согласно последним обновленным данным, вероятность превышения средней температуры воздуха (наблюдение велось с 1991 г, ред.) с сентября по ноябрь составляет более 80% на всей территории Восточной Европы, в частности Украины.

Что ждет украинцев в новом сезоне?

Продление лета: Сентябрь и начало октября принесут в украинские регионы длительные периоды сухой и по-летнему теплой погоды.

Сентябрь и начало октября принесут в украинские регионы длительные периоды сухой и по-летнему теплой погоды. Осенние контрасты: Такой температурный режим не отменяет резких кратковременных затоков холодного воздуха с севера ближе к концу октября.

Такой температурный режим не отменяет резких кратковременных затоков холодного воздуха с севера ближе к концу октября. Общий итог: В среднем осенний сезон окажется значительно теплее традиционных многолетних показателей.

Физика процессов: почему осень будет жаркой?

Метеорологические факторы, формирующие подобный характер погоды, объясняются двумя ключевыми причинами:

Супер Эль-Ниньо и прогрев морей: Нарастающая фаза явления Эль-Ниньо в сочетании с рекордно высокой температурой поверхности Атлантического океана блокирует раннее проникновение арктических масс в средние широты, о чем официально информирует Всемирная метеорологическая организация (WMO).

Эль-Ниньо происходит из-за сильного нагрева воды в экваториальной части Тихого океана. В настоящее время оно усиливается. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), вероятность сильного Эль-Ниньо осенью и зимой превышает 90%.

Эль-Ниньо. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Что такое Эль-Ниньо

Субтропический гребень: Над Юго-Восточной Европой формируется устойчивая зона высокого давления, которая удерживает прогретый воздух, поступающий из Северной Африки и Средиземноморья.

Субтропический гребень — это обширная и устойчивая зона повышенного атмосферного давления (область высокого давления), которая формируется в субтропических широтах и языком ("гребнем") распространяется на соседние регионы.

Субтропический гребень. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Ранее кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" дал прогноз погоды на начало осени. По его словам, жители Украины заметят существенные изменения уже с 6 сентября.