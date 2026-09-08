Заморозки или тепло? Осень может принести в Украину погодные сюрпризы

Специалисты рассказали, чего ждать украинцам в ближайшие месяцы

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Осень в Украине в этом году может быть теплее климатической нормы. Однако это не говорит о том, что все три месяца будут теплыми. Ожидаются также и похолодания и первые заморозки.

В этом материале "Телеграф" с помощью искусственного интеллекта проанализировал информацию из открытых данных о прогнозах на осень. Согласно данным Всемирной метеорологической организации (WMO), в период с сентября по ноябрь есть высокая вероятность повышения температуры на большей части суши планеты.

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды сообщает, что для Украины это не означает гарантированной теплой осени. Модели, скорее, показывают общую повышенную вероятность теплого осеннего фона. При этом, сезонный прогноз показывает общую картинку на пару месяцев, а не на конкретный день, потому назвать конкретные даты, когда в Украину придите похолодание, тяжело.

Как работает сезонный прогноз. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Этой осенью вполне возможны кратковременные похолодания, резкие перепады температуры и первые заморозки.

Особенно важны такие факторы для сельского хозяйства, поскольку даже одна волна холодна способна навредить поздним культурам, садам и множеству растений. Вместе с тем резкие холода в Украине могут сказаться на подготовке к отопительному сезону.

Сезонные прогнозы опираются на аспекты изменчивости земной системы, имеющие длительные временные рамки (от месяцев до лет) и в определенной степени предполагаемые. Важнейшим из них является явление Эль-Ниньо/Ла-Нинья.

Эль-Ниньо. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли погода повлиять на начало отопительного сезона.