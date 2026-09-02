Мобилизация без формы? Могут ли сотрудники ТЦК быть в гражданском, вручая повестку
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Адвокат акценировала на важной детали
Для сотрудников территориальных центров комплектования, входящих в состав групп оповещения, действуют определенные правила при вручении повесток. В частности, речь идет и об их внешнем виде.
Об этом детально рассказала адвокат Марина Бекало, пишет ТСН. По ее словам, во время выполнения своих должностных обязанностей представители ТЦК должны носить военную форму.
"Итак, военнослужащий ТЦК и СП, входящий в группу оповещения, не может находиться в гражданской форме при исполнении им служебных обязанностей. Если в группу оповещения входит гражданские лица (председатель ОСМД, представитель работодателя, учебного заведения или исполкомов местных советов), то они, конечно, находятся в гражданской одежде", — сказала адвокат.
Марина Бекало добавила, что у военнослужащих ТЦК и СП общая военная форма Вооруженных сил Украины с соответствующими знаками разрешения, которые утверждены приказами Министерства обороны №606 от 20 ноября 2017 года и №370 от 18 июля 2017 года.
Кому могут вручить повестку в первую очередь
Как и ранее в Украине в первую очередь повестки получают мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта службы, без отсрочки, а также военнообязанные с практическим опытом или офицеры запаса.
Кроме того, существует ряд специалистов, на которых наблюдается повышенный спрос в армии. Вероятно, у таких граждан выше шанс получить повестку в первую очередь. Ранее в МОУ объясняли, что армия больше всего нуждается:
- в операторах БПЛА;
- айтишниках;
- водителях;
- стрелках;
- разведчиках.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине предлагают сделать мобилизацию понятнее и безопаснее.