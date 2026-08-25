Мобилизация женщин: где это уже обязательно и что на самом деле происходит в Украине

Официальная позиция остается неизменной

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В Украине не проводится и не запланирована принудительная мобилизация женщин. Обсуждение данного вопроса в последнее время активизировалось после неправдивых заявлений некоторых украинских экспертов, а Россия тут же начала спекулировать на этой теме.

Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Никакой мобилизации женщин в Украине не происходит и не будет происходить. Женщины уходят в армию исключительно добровольно. Россияне сейчас паразитируют на этой теме благодаря некоторым нашим странным экспертам, решившим поговорить о том, чего нет и не будет", — говорится в сообщении.

Как женщины могут присоединиться к ВСУ. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

В то же время народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко говорил "Телеграфу", что в последнее время женщины действительно все чаще присоединяются к службе в Силах обороны. Однако речь идет именно о добровольном решении.

"Привлечение женщин к службе в армии из года в год только масштабируется. Сейчас девушек можно встретить и в штабах, и среди операторов беспилотников и НРК", — отметил нардеп.

Детальнее читайте в интервью Горбенко для "Телеграфа": "Возможно, придется усилить мобилизацию, — нардеп о реформе ВСУ, призыве женщин и тяжелой зиме".

В каких странах служба для женщин обязательна

На сегодняшний день можно выделить ряд стран, в которых женщины обязаны проходить службу:

Израиль. Здесь девушки получают повестки для постановки на учет в 17 лет, а с 18 лет уже проводится призыв на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Но есть и нюансы. К примеру, для парней срок службы составляет 36 месяцев, а для девушек – 24 месяца. Срок уменьшается для семейных израильтян, имеющих детей. При этом, срок службы еще зависит от возраста — чем старше призывник, тем меньше он будет служить.

Здесь девушки получают повестки для постановки на учет в 17 лет, а с 18 лет уже проводится призыв на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Но есть и нюансы. К примеру, для парней срок службы составляет 36 месяцев, а для девушек – 24 месяца. Срок уменьшается для семейных израильтян, имеющих детей. При этом, срок службы еще зависит от возраста — чем старше призывник, тем меньше он будет служить. Норвегия. С октября 2014 года парламент страны принял новый закон, который обязывает женщин в возрасте от 19 до 44 лет проходить военную службу в течение 19 месяцев. Кроме того в Норвегии создали первое в мире женское подразделение спецназа "Jegertroppen" (охотничий отряд).

С октября 2014 года парламент страны принял новый закон, который обязывает женщин в возрасте от 19 до 44 лет проходить военную службу в течение 19 месяцев. Кроме того в Норвегии создали первое в мире женское подразделение спецназа "Jegertroppen" (охотничий отряд). Дания . С 2026 года в Дании воинская обязанность стала распространяться и на женщин. С наступления 18-летия девушки проходят обязательный отбор и при необходимости могут быть призваны на службу. Стандартный срок — 11 месяцев (5 месяцев базовой подготовки и 6 месяцев оперативной службы).

. С 2026 года в Дании воинская обязанность стала распространяться и на женщин. С наступления 18-летия девушки проходят обязательный отбор и при необходимости могут быть призваны на службу. Стандартный срок — 11 месяцев (5 месяцев базовой подготовки и 6 месяцев оперативной службы). Швеция. В этой стране по состоянию на 2026 год военный призыв является обязательным как для мужчин, так и для женщин. Военная подготовка длится от 9 до 12 месяцев. К слову, обязательная служба для женщин была отменена в 2010 году, но уже в 2017 ее вернули из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе.

В этой стране по состоянию на 2026 год военный призыв является обязательным как для мужчин, так и для женщин. Военная подготовка длится от 9 до 12 месяцев. К слову, обязательная служба для женщин была отменена в 2010 году, но уже в 2017 ее вернули из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе. КНДР (Северная Корея). Здесь женщины проходят военную службу наравне с мужчинами. Их начинают призывать с 17 лет. Женская срочная служба длится 5 лет, а мужская — 10 лет.

Здесь женщины проходят военную службу наравне с мужчинами. Их начинают призывать с 17 лет. Женская срочная служба длится 5 лет, а мужская — 10 лет. Мьянма. Женщины наравне с мужчинами обязаны проходить военную службу. Мужчины от 18 до 35 лет и женщины от 18 до 27 лет должны прослужить два года, врачи в возрасте до 45 лет — три.

Женщины наравне с мужчинами обязаны проходить военную службу. Мужчины от 18 до 35 лет и женщины от 18 до 27 лет должны прослужить два года, врачи в возрасте до 45 лет — три. Восточный Тимор (страна в Азии). С 2020 года обязательную военную службу должны проходить как мужчины, так и женщины. Срок службы составляет 18 месяцев. Призыв проходит для граждан от 18 до 30 лет.

С 2020 года обязательную военную службу должны проходить как мужчины, так и женщины. Срок службы составляет 18 месяцев. Призыв проходит для граждан от 18 до 30 лет. Эритрея (страна в Восточной Африке). Обязательная служба проходит для мужчин и для женщин и длится 16 месяцев. При этом следует добавить, что нередко призыв может затягиваться на неопределенный срок из-за бессрочного продления службы.

Обязательная служба проходит для мужчин и для женщин и длится 16 месяцев. При этом следует добавить, что нередко призыв может затягиваться на неопределенный срок из-за бессрочного продления службы. Мали, Чад, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Нигер — во всех этих странах на законодательном уровне предусмотрен обязательный призыв для женщин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Раде заговорили о серьезных изменениях в мобилизации.