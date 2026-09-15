Россия атаковала Киев реактивными дронами. Произошел прилет в АЗС и не только (фото)

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Ранним утром во вторник, 15 сентября, Россия атаковала Киев реактивными дронами. Произошло попадание в автозаправочную станцию.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, под удар попала АЗС в Дарницком районе. По данным КГВА, предварительно есть один пострадавший от вражеской атаки в Дарницком районе. В Оболонском районе, предварительно, произошло попадание в складские помещения.

В Оболонском районе пожар после попадания. Фото: Киев INFO

Россия атакует АЗС в Киеве — что известно

В сентябре россияне начали регулярно наносить удары по АЗС в столице. Враг стремится создать в Украине топливный кризис. В то же время, ударами по заправкам россияне пытаются устроить локальные сбои в логистических цепочках и панику среди населения.

Тем не менее, ведущий аналитик топливного рынка Украины Сергей Сапегин убежден, что полностью сломать украинский топливный рынок такими ударами Россия не сможет. Сейчас он более конкурентен и значительно более гибкий, чем был в 2022 году.

В то же время, военный эксперт Олег Стариков пояснил "Телеграфу", что регулярные российские обстрелы украинских автозаправочных станций выявили проблемы защиты точечных объектов критической инфраструктуры. Исправить ситуацию возможно, но это произойдет не так быстро, как хотелось бы.