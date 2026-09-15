Залужный против Федорова? В новой колонке экс-главком прошелся по "любителям технологий"

Дипломат будто ведет скрытую дискуссию с экс-министром

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Валерий Залужный, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ выпустил новую колонку, в которой завуалировано оппонирует бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову. Залужный не называет его имени, но оно будто читается между строк.

Свежая колонка Залужного опубликована на "Украинской правде". В ней будто ощущается дискуссия с Федоровым, последовательно выступающим за увеличение роли технологий в войне. Залужный пишет о роли "маркетологов и дельцов" в войне и "быстрых заработках".

"И главное – это война, отдавшая себя в руки маркетологов и дельцов, которые из-за непонимания и отсутствия стратегий лишь разжигают её костёр быстрыми заработками, всё больше и больше выставляя хвалясь стремительным развитием технического прогресса. Война, которая удивила, потому что прогресс существует не для формирования очертаний её окончания, а именно для её продолжения. Потому что для одних – это уверенность в том, что это его не касается, а для других – способ существования и заработка", — говорится в колонке.

Валерий Залужный. Фото: t.me/Zaluzhnui

Также Залужный отмечает, что у войны свои законы, и они не зависят от контента ТикТок и количества просмотров.

"Говоря именно о прогрессе как пути к победе и окончании войны, нужно помнить: в военном деле есть своя наука, которая исторически строилась и продолжает базироваться на закономерностях, независимо от наполнения контентом ТикТока. Жаль, что понимание этого все больше, через тот же прогресс, становится доступным узкому кругу людей и мы не можем достучаться до тех, чья стратегия – это лишь просмотры в социальных сетях и очередная сногсшибательная новость", — пишет экс-главком.

Залужный вспоминает 2023 год, когда его стремление использовать технологии на поле боя вызвало критику.

"Это сегодня в Украине политически и финансово выгодно отходить от торговли занавесами и становиться представителем технологий. Те, кто еще три года назад выстраивали свои претензии ко мне, сегодня уверяют, что технологии — это единственное их правильное решение. Это сегодня каждая выставка вооружений напоминает сцену из фантастических фильмов и музея прошлых войн", — заявил он.

Залужный констатирует, что "это уже не война дронов". Стоит отметить, что Федоров считает, что роль беспилотников в войне будет только расти. Уже после отставки министра обороны он говорил, что победа в современной войне будет зависеть от технологического преимущества и максимальной роботизации фронта.

"Кто-то сильно года на три ошибается, думая о дронах. Они сами по себе уже просто не существуют. Они трансформировались в более известные нам ранее виды вооружения, но снизив стоимость, доступность и повысив эффективность. Правильно считать, что в 2026 году идет война технологий и не только их. Это также война стратегий и доктрин, которые непрерывно меняются под давлением прогресса. Поэтому большая ошибка зацикливаться на отдельных технологиях и их пиаре лишь как на оружии, которое дополняет советскую стратегию и, конечно, требует именно советских исполнителей. Оружии, которое нужно успеть произвести и выгодно продать, а еще лучше при этом непременно деоккупировать хоть какую-то территорию", — пишет Залужный.

Вспомнил он и мобилизацию. По словам Залужного, ее загнало в тупик "желание деоккупировать территории и удержать их советскими методами и стратегиями, только уже с новым оружием".

"Потому что войну машин с огромной советской страной, где людей фактически превращают в машины и бросают воевать против настоящих машин, мы не в состоянии перенести. Проклятый маркетинг, который убивает", — отмечает бывший главнокомандующий.

В ходе своих соображений Залужный пишет, будто оппонируя Федорову, что "кто все еще думает, что сейчас сможет сформировать действительно эффективную доктрину применения дронов и роботов, а кто-то думает что это невозможно".

"Фиксовать общие тенденции для приблизительных прогнозов – это именно то, в чем нуждается кулуарный маркетинг. Быстро и много. Однако создает ли это системное давление на Россию, или увеличивает ли это системное давление России на нас – вопрос пока без ответа, хотя и пути понимания более чем очевидны", — говорится в статье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Федоров спрогнозировал еще 2-3 года войны. Как изменялась его риторика с начала года.