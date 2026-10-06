Не выбрасывайте луковую шелуху: ею можно оживить комнатные растения

Простой рецепт подкормки

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Лук есть почти на каждой кухне, и шелуха от него обычно отправляется прямиком в мусор. Но садоводы нашли ей полезное применение. Из шелухи можно приготовить простой настой для полива комнатных растений.

Об этом рассказывает чешский портал Chalupáři a zahrádkáři, и мы объясним, почему такая подкормка может помочь и чего от нее ждать на самом деле.

Комнатному цветку нужны свет, тепло, вода и питательные вещества, а запас последних в небольшом объеме грунта быстро заканчивается. К примеру, такое растение, как Спатифиллум, он же "женское счастье", считается неприхотливым, но и оно реагирует на сухой воздух, нехватку питания и неправильный полив. Из-за низкой влажности воздуха и недостатка питательных веществ листья желтеют и подсыхают, а белые бутоны становятся бурыми.

Луковая шелуха содержит концентрированную дозу азота, фосфора, калия, магния и бора. Этот природный минеральный коктейль не только питает корневую систему, но и действует как легкий фунгицид, предотвращая развитие грибковых инфекций в почве, из-за которых чернеют листья.

Чтобы приготовить питательный раствор для цветов, возьмите хорошую горсть чистой луковой шелухи, положите ее в банку и залейте одним литром теплой воды. Оставьте этот настой в темном месте буквально на пару часов, пока вода не приобретет золотисто-коричневый оттенок. После этого процедите жидкость и полейте увядающие растения.

Фото сгенерировано ИИ

Достаточно использовать этот настой всего один раз в неделю, и уже через полмесяца листья снова станут глянцевыми и упругими.

При этом важно понимать, что настой из шелухи считается мягкой подкормкой, а не полноценным удобрением, и научных подтверждений его сильного эффекта немного. Если растение страдает из-за переувлажнения, болезни или нехватки света, настой не спасет. В том случае, если на растении есть пятна, плесень или гниль, нужно устранить причину, а не подкармливать.

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