Дело посыпалось: легендарная операция СБУ "Паутина" переиграла силовиков Путина

Российский суд неожиданно оправдал перевозчиков дронов, которые нанесли огромный репутационный и финансовый удар Кремлю

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В среду, 16 сентября, Московский городской суд освободил четверых водителей трейлеров, с которых в 2025 году Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала российские военные аэродромы. Речь идет об уникальной спецоперации украинских силовиков под названием "Паутина".

Генпрокуратура РФ отказалась утвердить обвинительное заключение по статьям о терроризме и других особо тяжких преступлениях и посчитала доказательства, собранные Следственными комитетом (СК) РФ, недостаточными. Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, российские дальнобойщики Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин были освобождены, а дело против них рассыпалось. По версии СК, они входили в группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), которых завербовала СБУ.

Официально работая на Тимофеева, водители выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы РФ с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых были спрятаны БПЛА. Когда груз был возле военных аэродромов, СБУ дистанционно активировала беспилотники, и те атаковали военные объекты. Согласно материалам уголовного дела, ущерб Министерства обороны оценивается в 2 миллиарда рублей.

Фура, с которой осуществлялась атака БПЛА в Иркутской области/ Фото: kobzevii

Сами водители фур категорически отрицали свою вину. Они называли себя патриотами России и заявляли, что после вылета дронов из контейнеров сразу вызвали силовиков, а также пытались сбить беспилотники.

Спецоперация "Паутина"

Спецоперация "Паутина" — одна из самых известных и масштабных беспилотных операций СБУ, проведенная 1 июня 2025 года. В ее рамках была нанесена серия одновременных ударов по аэродромам базирования российской стратегической авиации в глубоком тылу РФ.

Суть и механика операции

Подготовка: Подготовка операции под руководством главы СБУ (на тот момент, — Ред.) Василия Малюка длилась более полутора лет в условиях максимальной секретности.

Подготовка операции под руководством главы СБУ (на тот момент, — Ред.) длилась более полутора лет в условиях максимальной секретности. Доставка и запуск: FPV-дроны с боекомплектом были заранее переправлены на территорию РФ и размещены в переоборудованных контейнерах на грузовых фурах. В день атаки крыши контейнеров дистанционно открылись, и с припаркованных грузовиков взлетели 117 БПЛА. Управление осуществлялось через телекоммуникационные сети на территории РФ.

FPV-дроны с боекомплектом были заранее переправлены на территорию РФ и размещены в переоборудованных контейнерах на грузовых фурах. В день атаки крыши контейнеров дистанционно открылись, и с припаркованных грузовиков взлетели 117 БПЛА. Управление осуществлялось через телекоммуникационные сети на территории РФ. Цели: Одновременной атаке подверглись четыре ключевых военных аэродрома: "Оленья" (Мурманская область), "Белая" (Иркутская область), "Дягилево" (Рязанская область) и "Иваново" (Ивановская область).

Результаты и последствия

Поражение авиации: Согласно официальному заявлению СБУ, в результате проведенной операции был поражен 41 самолет, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это составляет около 34% всех стратегических носителей крылатых ракет, базировавшихся на основных аэродромах РФ.

Согласно официальному заявлению СБУ, в результате проведенной операции был поражен 41 самолет, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это составляет около 34% всех стратегических носителей крылатых ракет, базировавшихся на основных аэродромах РФ. Экономический ущерб: По оценкам СБУ, прямой финансовый ущерб военной инфраструктуре и авиапарку РФ составил более $7 млрд.

Ранее авторитетное издание The Wall Street Journal выпустило материал о легендарной "Паутина". В ней раскрыты интересные детали спецоперации.