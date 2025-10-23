Почему часы переводят в выходные и когда Украина переходит на зимнее время

Что нужно знать о переводе часов на зимнее время

Каждый год в Украине в последнее воскресенье октября происходит переход на зимнее время. В этот день, а точнее в ночь (в 04:00 ночи), стрелки часов переведут на час назад. В 2025 году дата перехода выпадает на 26 октября.

"Телеграф" рассказывает, зачем переводят часы, почему это происходит именно в выходные, и как эту практику в Украине почти отменили.

Зачем переводят часы?

Переход на летнее и зимнее время в Украине впервые начался еще при Советском союзе в 1981 году. Эта практика охватила не только нашу страну, но и другие республики СССР и некоторые европейские государства. Во многих странах эта традиция сохраняется и сейчас, как и в Украине. Хотя были сделаны шаги, чтобы отменить эту практику.

Считается, что летнее и зимнее время вводилось для экономии электроэнергии и более эффективного использования светового дня.

Летнее время: часы переводятся на один час вперед в последнее воскресенье марта.

Зимнее время: часы переводятся на один час назад в последнее воскресенье октября.

В 2024 году Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №4201, которым отменяется переход на летнее время. Согласно этому документу в Украине постоянно должно действовать зимнее время — UTC+2, без сезонных изменений. Закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако он все еще не подписал его. Так что по состоянию на октябрь 2025 года Украина снова будет переходить на зимнее время — 26 октября.

Почему часы переводят в выходные?

Как известно, часы и на летнее, и на зимнее время переводят в ночь с субботы на воскресенье. Обычно это делают в 4 часа утра, однако на электронных устройствах это происходит автоматически. Вручную нужно переводить только механические часы, и то это можно сделать не обязательно в 4 утра.

А выходные дни для перехода на зимнее и летнее время выбрали не случайно. Считается, что это должно облегчить людям адаптацию к новому исчислению времени и к смене распорядка, когда ночь становится длиннее, а световой день короче или наоборот.

Кроме того, обычно в 4 часа утра активность людей довольно низкая. Это позволяет избежать путаницы в расписаниях транспорта, работе учреждений или компьютерных систем, ведь большинство людей в это время спят.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не пропустить свой поезд или автобус после перевода часов. Помните, что стрелки "отматывают" на час назад.