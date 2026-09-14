Зима близко: когда похолодает и включат отопление в Украине

Начавшаяся неделя подарит приятную погоду

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Отопление в Украине обычно включают во второй половине октября — начале ноября. На следующей неделе ожидается понижение температуры, поэтому вопрос, когда батареи станут теплыми, становится все более актуальным.

Синоптик назвала дату похолодания

"Телеграф" рассказывает, когда включают отопление в Украине. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, на этой неделе в стране будет тепло и комфортно, осадков — немного. А вот с 21 сентября, по предварительным расчетам, ожидается значительное понижение температуры воздуха и дожди.

Карта погоды

Когда включают отопление в Украине

Отопительный сезон обычно стартует во второй половине октября — начале ноября, в зависимости от погоды и решения местных властей. По правилам тепло включают, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов или ниже в течение трех суток подряд.

Сначала отопление подают в больницы, детсады и школы. Жилые дома подключают позже, поскольку это требует времени: от нескольких дней до недели — двух.

Когда в Украину придет зима

Метеорологическая зима наступает, когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже 0 градусов. Обычно этот момент отличается в разных частях Украины.

Чаще сначала метеорологическая зима в восточные и северные регионы (1-8 декабря). В западной части зимние холода обычно наступают в районе 5 декабря (на Закарпатье — 11 декабря). На юге — 13-15 декабря. Эти даты ориентировочные, они отличаются год от года.

Когда ждать первых заморозков в 2026 году

По расчетам немецкой метеорологической службы Deutscher Wetterdienst (DWD), первые заморозки почве в Украине вероятны уже 25-30 сентября. Температура у поверхности местами может опускаться до 0…-1 градуса. В первую очередь это касается Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Более значительное похолодание возможно с 15 по 25 октября. Если на севере Европы сформируются стойкие антициклоны, холодный воздух сможет проникнуть глубоко в Украину. В этом случае ночью в Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях температура может опускаться до -2…-6 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет зима в Украине. Готовиться к трескучим морозам или сплошной слякоти.