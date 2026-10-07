Пенсионерам ВПЛ могут приостановить выплаты: кто должен пройти идентификацию

Что будет, если не успеть до конца года

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Отдельные категории пенсионеров и получателей страховых выплат должны пройти идентификацию до 31 декабря, иначе начисление средств приостановят.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины разъяснили, кого именно касается это требование, как подтвердить личность и какими будут последствия промедления.

Кто должен пройти идентификацию

Требование распространяется на пенсионеров и тех, кто получает страховые выплаты, проживая на временно оккупированных территориях или находясь за границей.

Людям необходимо официально подтвердить свою личность, чтобы выплаты не прекращались. Сделать это можно несколькими способами – дистанционно или во время личного визита.

Как можно пройти процедуру

Первый вариант – авторизоваться онлайн на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Это позволяет подтвердить личность без очередей и походов в учреждения.

Второй способ – сеанс видеосвязи с сотрудником ПФУ. Заявку на видеоидентификацию подают через тот же портал фонда или по номерам телефонов: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 / 281-08-71.

Граждане, временно выехавшие за пределы страны, могут обратиться в украинское посольство или консульство.

Также остается привычный офлайн-формат: прийти в сервисный центр Пенсионного фонда или отделение банка, куда поступают деньги.

Как можно пройти процедуру. Фото: Минсоцполитики

Как проверить результат

Статус прохождения проверки можно отследить лично.

Для этого следует войти в кабинет на веб-портале ПФУ и перейти в раздел "Моя идентификация". Там зафиксированы дата и выбранный метод подтверждения.

Если процедура проходила через видеоконференцию, решение поступит также на электронный адрес.

Что будет без идентификации

Если получатель проигнорирует это требование, выплату средств приостановят. Как только лицо подтвердит свои данные – начисления возобновят.

Для жителей временно оккупированных территорий действует еще одно требование: помощь начисляют при условии, что человек официально подтвердил факт неполучения денег от РФ.

Те, кто выехал из оккупации в другие страны, также обязаны уведомить об отсутствии российских выплат.

Почему это важно

Идентификация служит обязательным инструментом контроля. Государство должно убедиться, что государственные средства попадают непосредственно законному получателю, а не третьим лицам.

Пропуск дедлайна не означает, что пенсию аннулируют навсегда: средства лишь заморозят на счетах, пока человек не выйдет на связь и не подтвердит личность.

Как сообщал Телеграф, правила выплат украинцам за рубежом регулирует статья 471 Закона №1058 – именно она обязывает пенсионеров ежегодно до 31 декабря проходить установленную проверку. Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко напомнила, что определенная законом физическая идентификация предусматривает сверку данных из документов или цифровых носителей для безошибочного установления личности. Порядок выплаты и начисления пенсионных сумм определен соответствующим постановлением Кабмина.