Эта посуда возвращается в моду: как сделать, чтобы чугунная сковорода действительно служила вечно

В уходе за чугунной посудой есть нюанс

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Чугунная посуда возвращается на современные кухни, вытесняя легкие сковородки с капризными тефлоновыми покрытиями. Считается, что она служит всю жизнь, но эта репутация обманчива. Чугун выдерживает многое, но некоторые привычные действия ему противопоказаны.

Главное достоинство чугуна — тепловая инерция. Он медленно разогревается, но надолго сохраняет тепло, поэтому отлично подходит для обжарки мяса, запекания и долгого тушения. Такую посуду можно ставить из плиты прямо в духовку.

При этом ставить холодный чугун на максимальный огонь не рекомендуется, его лучше нагревать постепенно. Кроме того, чугунную посуду нельзя оставлять сохнуть естественным путем в сушилке или, что еще хуже, замачивать на ночь в воде, пишет Homes and Gardens. От этого на ней появляется ржавчина.

Чтобы классический чугун служил десятилетиями, его нужно тщательно сушить. После мытья протрите сковороду полотенцем и сразу поставьте на слабый огонь на пару минут. Тепло испарит остатки влаги из всех пор.

Если ржавчина все-таки образовалась, достаточно счистить рыжий налет жесткой щеткой и заново прокалить сковороду с тонким слоем растительного масла.

Хранить чугунные сковородки лучше в сухом месте без закрытой крышки, чтобы внутри не копился конденсат. В случае хранения такой посуды стопкой нужно прокладывать предметы бумажными полотенцами.

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