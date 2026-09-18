Трамп может потерять должность еще до Нового года: Бессмертный назвал решающую дату

Почему после выборов его положение может измениться

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Выборы в США могут стать переломным моментом для Дональда Трампа. После голосования расклад сил в Конгрессе может измениться, что напрямую повлияет на возможности президента принимать решения.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал известный политик и дипломат Роман Бессмертный: Трамп не дотянет до Нового года, – Безсмертный о последствиях выборов в США и переговорах с Россией

Возможный импичмент Трампа

По словам Романа Бессмертного, победа демократов в Палате представителей может быть значительно более убедительной, чем прогнозировали в начале года. Он ожидает, что преимущество может составить как минимум 30 голосов.

"Тут при любых условиях будет победа демократов в Палате представителей. Более того, она будет очень-очень впечатляющей. Если в начале этого года говорили, что в Палате представителей демократы будут иметь преимущество в 5-6 голосов, 10, то сейчас могу сказать: преимущество будет не менее 30 голосов", — заявил Бессмертный.

В то же время, по его мнению, демократы могут получить преимущество и в Сенате. По словам дипломата, сейчас ситуация в нескольких штатах остается нестабильной.

"Потому что республиканцы просто массово посыпались из-за политики Дональда Трампа. И все сейчас ожидают, что даже Сенат демократы могут взять, потому что в начале года говорили, что максимум это 50 на 50. А сейчас уже видно, что есть пять штатов, где если ситуация склонится на сторону демократов, то там преимущество будет в районе 10, а может, даже 12 голосов. Это такие штаты, как Мэн и вокруг. Там ситуация колеблется. И поэтому все будет зависеть буквально от дня выборов, как проголосуют за сенаторов", — отметил дипломат.

Именно такой результат, по словам Бессмертного, может стать основанием для начала процедуры импичмента.

"Палата представителей и так его запустит. А для того, чтобы принять решение, надо 68 или 69 голосов, в зависимости от того, какой состав Сената. То есть и там может сложиться. Потому что среди республиканцев масса людей, которые смотрят на Трампа косо", — подчеркнул Бессмертный.

Он предполагает, что даже при отсутствии такого преимущества демократов процесс может начаться. В таком случае, считает дипломат, Трамп столкнется с блокированием своих решений через Конгресс.

"Но если даже не будет такого преимущества, как я говорю, все равно запустится процесс импичмента. Трамп не сможет влиять на ситуацию, потому что демократы просто будут блокировать его через Конгресс. Поэтому его роль сведется просто к роли статиста. На каждый его шаг будут решения Конгресса с блокированием его действий", — отметил дипломат.

Роман Бессмертный считает, что при таком сценарии Трамп постепенно потеряет влияние на политический процесс.

"И Трамп становится кривой-кривой уткой, которая будет хромать на обе ноги, а Конгресс возьмет на себя функцию управления процессом. И если динамика сохранится, у меня сомнений нет, что процедура импичмента будет запущена. А если Трамп еще несколько глупостей сделает до 3 ноября, а это легко спрогнозировать, то он вряд ли дотянет на посту президента до Нового года", — заявил он.

Что будет, если президентом станет Венс

Возможный импичмент Трампа имеет и другой аргумент против: вместо него президентом может стать Джей Ди Венс, который, по оценке его оппонентов, не будет лучшим президентом.

"Аргумент, который используют, чтобы не трогать Трампа, что Венс не лучше. Он-то не лучше, но одно дело, когда он второй номер, и совсем другое, когда он станет первым номером. Не надо это измерять одинаково", — отметил Бессмертный.

Он подчеркивает роль Конгресса, который в случае победы демократов также будет влиять на ситуацию.

"Во-вторых, Венс-то будет первым номером, но ведь Конгресс демократический! Его так же поставят куда нужно через Конгресс", — добавил дипломат.

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс

Чем республиканцы отличаются от демократов

Говоря о возможных последствиях для Украины, Бессмертный сравнил подходы республиканцев и демократов к поддержке Киева.

"Республиканцы говорят в лоб: "Нам все равно, что у вас там происходит, платите деньги — будем поставлять оружие". А демократы будут рассказывать, что все "good", но мало того, что будут "волынить" ситуацию, так еще и одну руку за спиной привяжут. Есть свои плюсы, свои минусы", — сказал Бессмертный.

По его мнению, Украине нужен американский президент, который сочетал бы решительность республиканца и готовность действовать без затягивания.

"Украине нужен президент типа Джорджа Буша. Такого типа человек, который с одной стороны решительный, как республиканец, консерватор, а с другой стороны резину не растягивает, как делают это демократы. Они много говорят, но мало делают. Республиканцы больше молчат, но очень действенные. Ну разве что с Трампом мы попали в ситуацию, которая является нетипичной для республиканского президента", — объяснил дипломат.

По словам Бессмертного, целый ряд республиканских президентов США в истории демонстрировали четкую позицию, тогда как демократы, по его мнению, делают акцент на словесной поддержке и помощи с одновременным стремлением удерживать эскалацию.

"Принцип очень простой, так называемой контролируемой эскалации", — добавил он.

Нужен ли Трампу успех на переговорах

Бессмертный также ответил на тезис о том, что Трампу до выборов якобы необходимо продемонстрировать определенные успехи на российско-украинском треке.

По его мнению, для США важен не столько сам переговорный процесс, сколько отношения с Украиной.

"Что нужно США? Не успех на переговорном треке. Элита, истеблишмент американский, они уже понимают, что дело не в Украине, а дело в России. Но Трамп не может выстроить отношения с Украиной. И не потому, что он не видит реальную ситуацию, а потому, что играет на стороне Путина. Вот что раздражает", — подчеркнул Бессмертный.

Он также упомянул ряд ситуаций, которые, по его словам, вызывают раздражение у американцев. Среди них дипломат назвал информацию об оплате свадьбы Дональда Трампа-младшего российским олигархом Кремлевым и публикацию "Нью-Йоркера" о деятельности Кушнера и Виткоффа во время переговоров с Россией и Ираном.

"Это раздражает американцев. Раздражает топтание Трампа по Конституции, законам. Вот сейчас приняли закон (о санкциях авторства Линдси Грэма. — Ред.) И если бы сейчас Трамп ввел санкции против России и против тех, кто торгует с Россией, это бы дало ему плюс", — отметил дипломат.

На вопрос, может ли Трамп ввести такие санкции, Бессмертный ответил скептически.

"Вряд ли он их будет вводить. Я не вижу этого в нынешних условиях. И это же надо еще подписать закон. А подписал, завтра придут, скажут: "Применяй!" А он что? Положил пулемет в кустах и сам спит. Так оно и будет", — заявил он.

В то же время Бессмертный еще раз подчеркнул, что для Украины ключевым вопросом он считает именно отношения с Вашингтоном, а не перспективы переговоров с Россией.

"Поэтому здесь важен не столько сам переговорный трек, (потому что перспектив конструктивного решения от России ждать не приходится), сколько важны отношения США с Украиной. Вот это беда. Трамп просто разрушает эти отношения. Разрушает, потому что у него субъективно негативное отношение и к Зеленскому, и к Украине в целом", — подытожил дипломат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп пытается остановить удары по НПЗ России.