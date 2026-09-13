"Если бы Украина...": у Трампа назвали странную причину, почему война еще не закончилась

В Вашингтоне якобы полагают, что ключ к дальнейшему развитию событий сейчас находится в руках Киева

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Специальный посланник президента США Джаред Кушнер, который недавно был в Украине и был в Москве на переговорах, сделал абсурдное заявление о заключении соглашения о прекращении войны.

По его мнению, для заключения этого соглашения не хватает лишь согласия Украины отказаться от своих территорий, которые требует российский глава Владимир Путин. Об этом он заявил во время выступления во время ежегодного форума YES в Киеве, который состоялся 12 сентября.

Кушнер также заявил, что в Штатах уже подготовили ключевую часть мирного соглашения, но его подписание задерживается якобы из-за нежелания Киева идти на "уступки".

"Президент Путин обозначил свою позицию относительно того, чего он хочет добиться. Если бы Украина захотела пойти на уступки в этом вопросе, мы бы уже согласовали остальные пункты соглашения. Но Украина сейчас не хочет этого делать. И наша работа как посредников заключается в том, чтобы найти креативное решение, которое не будет противоречить их (Украины – ред.) желаниям, поможет достичь цели и при этом заставит Россию завершить конфликт так, чтобы обе стороны смогли двигаться вперед в рамках системы, которая исключит повторение подобного", — было сказано в ходе выступления спецпосланника.

Кроме того Кушнер сказал, что посредники должны отыскать "креативное решение", которое даст возможность заморозить конфликт. В то же время он считает, что вопрос территорий должен решаться, в том числе, с учетом обстановки на поле боя.

Также немаловажный факт, что Кушнер пытался избегать формулировок о совершении Россией геноцида на территории Украины, говоря вместо этого о потерях с двух сторон.

По словам спецпредставителя, и Киев и якобы Москва имеют "твердое намерение" завершить войну.

"По крайней мере сейчас они (россияне – ред.) говорят правильные вещи – что хотят обсудить способ как-то это решить. Президент Зеленский, судя по тому, что мы видели, имеет решительное намерение. И судя по тому, что мы слышали, президент Путин тоже этого стремится. Нам просто нужно найти правильную формулу, которая устроит всех", — заявил он.

Джаред Кушнер с Владимиром Зеленским. Киев, 6 сентября 2026. Фото: Белый дом

Джаред Кушнер также предложил сделать акцент на бизнес-интересах "экономическом процветании" после завершения боевых действий вместо того, чтобы поднять вопрос ответственности России за ее агрессию.

Показательным и ироничным был момент, когда в Киеве раздался сигнал воздушной тревоги, именно в тот момент, когда Кушнер размышлял о готовности главы Кремля к переговорам по завершению войны.

К слову, часто посещать Украину спецпосланник не планирует в дальнейшем.

"Мы не сторонники показной дипломатии. Мы делаем то, что нужно, по телефону или через Zoom… Я бы хотел приехать тогда, когда наступит мир".

Кто такой Джаред Кушнер и что о нем известно

Джаред Кушнер родился 10 января 1981 года в обеспеченной еврейской семье в Нью-Джерси. Его отец был успешным застройщиком. Джаред получил образование в Гарварде, а затем в Нью-Йорском университете.

В 2009 году Кушнер женился на дочери будущего президента США Иванке Трамп. У них родилось трое детей.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / 2017

В 2016 году Джаред активно включился в политику Дональда Трампа и стал фактически одним из ключевых организаторов и стратегов его предвыборной кампании.

После победы Трампа Кушнер получил пост его старшего советника. И одними из ключевых его заслуг стали "соглашения Авраама", подписанные в 2020 году в Вашингтоне. Они открыли путь к нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств.

Джаред Кушнер

СМИ отмечали, что без его личных усилий, нетипичных решений и прямого доступа к Трампу аналогичные соглашения могли бы оказаться невозможными.

"Он — надежный советник на протяжении всей кампании и переходного периода. Я горжусь, что он занимает ключевую руководящую роль в моей администрации".

В 2021 году Кушнер ушел из администрации Белого дома и сосредоточился на бизнесе. Он стал владельцем компании Affinity Partners, ориентированную на инвестиции на Ближнем Востоке, в Израиле и других регионах.

По оценкам СМИ, к 44 годам состояние Джареда перешагнуло миллиард долларов. Доходы Кушнера удвоились именно за годы президентства его тестя.

Далее Кушнер вернулся к внешней политике и был привлечен у переговорной группе по Украине, несмотря на то, что у него нет формальной должности.

В статье Financial Times зятя Трампа называют "general‑policy fixer" — человеком, которого привлекают к переговорам, когда требуется продвинуть сложные международные сделки и найти нестандартные решения в трудных ситуациях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 5 исторических фото Яна Доброносова со встречи Уиткоффа, Кушнера и Зеленского в Киеве.