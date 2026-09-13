"Это из-за Украины": Трамп обвинил Зеленского в дефиците дизеля и назвал новое требование

Американский президент сделал очередное несуразное заявление

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина во главе с Владимиром Зеленским должна прекратить бить по НПЗ в России. Поскольку именно это якобы вызывает дефицит дизеля в мире.

Об этом глава Белого дома заявил в ходе общения с журналистами 13 сентября. Видео публикует Clash Report.

По словам Трампа, дефицит дизельного горючего возникает из-за ударов по российским НПЗ. А цены растут не из-за войны на Ближнем Востоке, а из-за российско-украинской войны.

"Зеленский должен сделать одно. Он должен прекратить выводить из строя мощности по производству дизельного горючего в России. Он влечет за собой дефицит дизеля. Это происходит не из-за Ближнего Востока. Причина — в событиях между Россией и Украиной", — сказал Трамп.

Заявления по поводу действий Украины вписываются в общую тенденцию окружения Дональда Трампа перекладывать ответственность за продолжительность конфликта на Киев. В Вашингтоне высказывают позицию, что дальнейшее развитие событий полностью зависит от позиции и шагов украинской власти. Таким образом, в публичном пространстве формируется нарратив, согласно которому именно действия украинского руководства якобы тормозят потенциальное урегулирование.

Атаки на российские НПЗ

В ночь на 13 сентября Силы обороны Украины атаковали дронами российские НПЗ. В российском городе Нижнекамск (Татарстан) прозвучала серия взрывов. Под ударом оказалась промышленная зона и НПЗ.

"Танеко" (Нижнекамский НПЗ) – один из самых крупных современных нефтеперерабатывающих комплексов России. Его проектная мощность составляет более 16 миллионов тонн нефти в год.

В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае России под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод НПЗ "Славянск-ЭКО". Славянский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов. России. Завод "Славянск-ЭКО" относится к крупнейшим экспортерам российских нефтепродуктов через порты Черного моря. Много горючего из этого НПЗ поставлялось в временно оккупированный Крым и другие временно оккупированные Россией территории на юге Украины.

Славянский НПЗ

Какая ситуация с дизельным топливом в мире?

На мировом рынке дизельного горючего наблюдается острый кризис и дефицит предложения, из-за чего мировые коммерческие запасы горючего оказались на грани истощения. Главная проблема заключается не в отсутствии сырой нефти, а в критической нехватке свободных нефтеперерабатывающих мощностей (НПЗ), которые могли бы перерабатывать ее в готовое топливо. Международное энергетическое агентство (МЭА) и крупнейшие мировые нефтетрейдеры выделяют несколько ключевых факторов, сформировавших текущую ситуацию:

Потери глобальных поставок: Мировой рынок ежедневно недополучает около 4 миллионов баррелей нефтепродуктов. Из них почти 2 млн баррелей в сутки выпали из России (из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ и последующему экспортному запрету Москвы) и еще около 2 млн баррелей — с Ближнего Востока (из-за последствий войны США и Израиля против Ирана, атаки на судоходство в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и повреждения инфраструктуры).

Мировой рынок ежедневно недополучает около 4 миллионов баррелей нефтепродуктов. Из них почти 2 млн баррелей в сутки выпали из России (из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ и последующему экспортному запрету Москвы) и еще около 2 млн баррелей — с Ближнего Востока (из-за последствий войны США и Израиля против Ирана, атаки на судоходство в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и повреждения инфраструктуры). Рекордные цены и сверхприбыли: В США средняя розничная цена дизеля обновила исторический максимум, достигнув $5,85 за галлон. При этом маржа нефтепереработки (крек-спред) взлетела до беспрецедентных $108,02 за баррель, что свидетельствует о чрезвычайной маржинальности переработки при недостатке готового ресурса.

В США средняя розничная цена дизеля обновила исторический максимум, достигнув $5,85 за галлон. При этом маржа нефтепереработки (крек-спред) взлетела до беспрецедентных $108,02 за баррель, что свидетельствует о чрезвычайной маржинальности переработки при недостатке готового ресурса. Заводы на грани возможностей: Большинство американских и европейских НПЗ работают на максимуме своей технической мощности. Однако этих объемов недостаточно, чтобы компенсировать утраченные каналы поставок и остановить быстрое истощение резервов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в России после налета дронов горел очередной склад Ozon.