Операция "Вивальди": генерал Билецкий рассказал, как "Тройка" сорвала план России окружить города-крепости в Донецкой области

Украинские воины действовали решительно и агрессивно

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Третий армейский корпус в ходе операции "Вивальди" сорвал замысел россиян на Донецком направлении. Он заключался в окружении пояса городов-крепостей — Славянская, Краматорская, Дружковки и Константиновки, двумя "клешнями" с севера и юга.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. По его словам, это удалось сделать благодаря системному уничтожению способностей врага.

Генерал объяснил, что Россия планировала оцепление пояса городов-крепостей на Донецком направлении двумя "клешнями" — условно с севера через наступления в районе Святогорска и с юга через Доброполье. Противник намеревался сомкнуть клешни в районе Барвинкового, что позволило бы взять города Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку в оцепление и захватить фактически без боя. Этот план был сорван.

"У россиян был замысел на Донецком направлении — охватить пояс городов-крепостей двумя клешнями. Через Святогорск с условно севера и Доброполье с юга, сомкнув их в районе Барвинкового. В ходе операции "Вивальди" бойцам Третьего армейского корпуса удалось разгромить северную клешню.Теперь критически важно не дать россиянам возобновить наступление и парализовать их логистику и тыл", — отметил Билецкий.

В ходе операции "Вивальди" Третий армейский корпус разгромил российскую группировку и не дает врагу восстановить свое положение. Такого результата удалось добиться благодаря системным ударам по энергетической составляющей обеспечения российских войск — складам с горючим, генераторам и аккумуляторным мощностям, питающим средства радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки и артиллерийские и авиационные РЛС на передовой.

Ситуация в Донецкой области на 16 сентября 2026 года. Карта DeepState

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