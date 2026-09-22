Вместо пустыни образовался 10-метровый лес: что происходит на месте Каховского водохранилища (фото, видео)

Что там зафиксировали ученые и какие прогнозы

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В сети показали территорию бывшего Каховского водохранилища у Никополя с высоты птичьего полета. Эти кадры скорее напоминают инопланетный пейзаж из-за красных участков. Но природа постепенно берет свое – молодой лес там достигает десяти метров высотой, плавни наполняются водой, а также растет биоразнообразие.

Соответствующее видео опубликовали в сети.

Как сообщает "Суспільне", всего ученые фиксируют более 320 видов цветковых растений, все чаще видят пеликанов, лис и зайцев, а в Днепре — краснокнижных осетров.

Наблюдения ученых подтверждают их прогноз: после спуска Каховского водохранилища на его месте растет молодой лес, восстанавливаются плавни и появляется все больше видов растений и животных. По словам эколога Вадима Манюка, если уровень воды в Днепре будет колебаться примерно так же, как в первые четыре года после разрушения, со временем здесь сформируется пойменный лес.

Большой Луг, возобновившийся после подрыва Каховской ГЭС. Суспільне Дніпро

Молодой лес, образовавшийся на месте бывшего Каховского водохранилища. Суспільне Дніпро

"Лес будет подниматься, русло Днепра будет оставаться таким естественным, диким, река будет чистой, болота будут дальше также оставаться на своих местах, будет больше разнообразия флоры и фауны", – объяснил Манюк.

Корова пасется на территории бывшего Каховского водохранилища. Суспільне Дніпро

По его словам, на месте бывшего водохранилища будут формироваться болота, луга и лес по тому же сценарию, что и во всех других пойменных лесах – первый ярус деревьев и подлесок. В то же время будет развиваться почва, а видовое разнообразие станет больше.

Молодой лес, образовавшийся на территории бывшего водохранилища. Суспільне Дніпро

Коровы пасутся на территории Большого Луга. Суспільне Дніпро

Напомним, летом 2026 года в Европе наблюдается рекордное обмеление нескольких крупнейших рек из-за длительной жары и засухи — исторически низкие уровни фиксируют на Рейне и Дунае во многих участках. Не стала исключением и Украина — Днестр обмелел настолько, что из воды проступают старые кости, а в ниже лежащей Молдове объявили режим чрезвычайной ситуации.