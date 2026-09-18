Банки ограничили переводы украинцев: какие суммы нельзя отправлять даже родственникам

Сколько денег можно отправить

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Украинцы могут без проблем посылать средства своим родственникам, но для таких переводов действуют определенные ограничения. Банковские лимиты на операции в апреле остались прежними.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, как передают в aub. В то же время сумма, которую можно перевести в течение месяца, зависит от конкретного клиента.

Для большинства граждан с низким или средним риском максимальная сумма переводов составляет 100 тысяч гривен в месяц.

Для клиентов с высоким уровнем риска действует более низкий лимит — до 50 тысяч гривен в месяц. При этом учитываются все переводы: как по номеру банковской карты, так и по реквизитам IBAN.

Ограничения распространяются и на переводы родственникам

Банк не учитывает, кому именно клиент посылает деньги. То есть установленный предел распространяется и на переводы между родственниками.

Такие правила связаны с борьбой с мошенничеством и теневыми финансовыми операциями. В частности, банки пытаются противодействовать схемам с использованием так называемых "дропов" — людей, чьи счета могут использовать для проведения незаконных операций.

Подарки близким родственникам не облагаются налогом

Отдельно действуют правила налогообложения. Денежные подарки между близкими родственниками первой и второй степени родства не облагаются налогом.

В то же время в случае необходимости необходимо иметь документы, подтверждающие родственные связи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, существуют ли онлайн-платежи без комиссий на самом деле.