Банки ограничили переводы украинцев: какие суммы нельзя отправлять даже родственникам
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Сколько денег можно отправить
Украинцы могут без проблем посылать средства своим родственникам, но для таких переводов действуют определенные ограничения. Банковские лимиты на операции в апреле остались прежними.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины, как передают в aub. В то же время сумма, которую можно перевести в течение месяца, зависит от конкретного клиента.
Для большинства граждан с низким или средним риском максимальная сумма переводов составляет 100 тысяч гривен в месяц.
Для клиентов с высоким уровнем риска действует более низкий лимит — до 50 тысяч гривен в месяц. При этом учитываются все переводы: как по номеру банковской карты, так и по реквизитам IBAN.
Ограничения распространяются и на переводы родственникам
Банк не учитывает, кому именно клиент посылает деньги. То есть установленный предел распространяется и на переводы между родственниками.
Такие правила связаны с борьбой с мошенничеством и теневыми финансовыми операциями. В частности, банки пытаются противодействовать схемам с использованием так называемых "дропов" — людей, чьи счета могут использовать для проведения незаконных операций.
Подарки близким родственникам не облагаются налогом
Отдельно действуют правила налогообложения. Денежные подарки между близкими родственниками первой и второй степени родства не облагаются налогом.
В то же время в случае необходимости необходимо иметь документы, подтверждающие родственные связи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, существуют ли онлайн-платежи без комиссий на самом деле.