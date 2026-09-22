Чуть не стал последним в жизни: пранк украинки над мужем завирусился в TikTok (видео)

Кто-то считает шутку слишком жесткой, а кто-то не может прекратить смеяться

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Украинка потролила своего мужа в день его рождения. Она сыграла на его самом большом страхе — боязни змей.

Женщина опубликовала видео пранка в TikTok и оно стало очень популярным. На моменту публикации материала ролик набрал почти 13 тысяч "лайков" и 10 тысяч распространений.

На кадрах — семья с тремя сыновьями идет по лесу. Внезапно женщина начинает кричать, мужчина замечает позади себя "змею" и начинает бежать. Он кричит детям, чтобы убегали.

"Змея" будто преследует мужчину, потому что это — имитацию змеи, которая на тонкой незаметной леске тянется за ним, потому что жена зажимом незаметно прицепила ее к футболке мужа сзади.

Чем больше он убегает, тем больше "змея" преследует его. Дети, вероятно, предупреждены о розыгрыше, потому что не очень боятся, но подыгрывают маме и создают атмосферу паники.

В конце концов мужчина понимает, что над ним пошутила жена, а змея – только имитация. "Шо ти таке дурне", говорит он женщине.

Одна из комментаторов написала, что она бы развелась с такой женой на месте этого мужчины, у него от испуга мог произойти приступ. Однако большинство комментаторов считают, что шутка удалась. Многие спрашивают, где можно купить такую змею.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина отомстил комарам их же оружием. Видео расправы собрало миллионы благодарностей.