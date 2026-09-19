Больше не Киев: Россия нашла новую цель террора в Украине (инфографика)

Что происходит на юге Украины

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Одесса 18 сентября пережила сразу 20 воздушных тревог — больше, чем когда-либо за одни сутки объявляли в Киеве с начала полномасштабной войны. Российские войска в этот день дважды ударили по центру города, есть пострадавшие и повреждения.

Атаки на Одессу продолжились и ночью, а сегодня, 19 сентября, до обеда в городе уже прозвучали семь сигналов воздушной тревоги. "Телеграф" разобрался, что известно о российских ударах и сколько тревог объявили в Одессе за последние дни.

20 тревог и удары по центру города

18 сентября российские войска дважды атаковали центральную часть Одессы.

Первое попадание произошло около 16:02 – реактивный беспилотник ударил по 11-этажному административному зданию. В момент атаки люди находились в укрытии. После попадания в здании возник пожар, охвативший несколько этажей.

Приблизительно через пол часа россияне нанесли повторный удар по этому самому зданию. В тот момент там уже работали спасатели, медики и другие оперативные службы, которые ликвидировали последствия первой атаки и помогали пострадавшим. Во время повторного удара ранения получили два спасателя. В общей сложности количество пострадавших в результате атаки возросло до 11 человек, троих из них госпитализировали.

Атака в Одессу 18 сентября. Фото: Одесская ОВА

Атака в Одессу 18 сентября. Фото: Одесская ОВА

В ночь на 19 сентября атака на Одессу продолжилась. Россияне повредили инфраструктуру и попали в то же самое административное здание, а часть города и Одесского района осталась без электроснабжения.

Атака на Одессу в ночь на 19 сентября. Фото: Одесская ОВА

Даже киевский рекорд был меньше

20 тревог за одни сутки — это показатель, который превышает даже самое высокое зафиксированное количество сигналов в Киеве.

27 августа в столице воздушную тревогу объявляли 13 раз. Это было самое большое количество тревог за одни сутки с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий максимум составлял 12 сигналов за день — его зафиксировали 1 марта 2022 года.

Рекордное количество воздушных тревог в Киеве. Инфографика: ИИ "Телеграф"

В то же время сейчас в столице ситуация значительно спокойнее. 18 сентября в Киеве воздушную тревогу объявляли четыре раза за сутки, а сегодня, 19 сентября, в первой половине дня было уже три тревоги.

Для Одессы такое количество тревог особенно опасно из-за близости к Чёрному морю. Во время атак Воздушные силы неоднократно фиксировали движение в сторону Одесской области ударных дронов и ракет именно с морского направления — в таком случае времени на реагирование может быть немного.

На Киев атаки идут по маршрутам через другие регионы Украины. Пока воздушные цели приближаются к столице, украинская ПВО имеет возможность перехватывать их ещё на подступах — часть сбивают до того, как они достигают города.

Какой была ситуация в Одессе в течение недели

С начала недели в Одесском районе воздушную тревогу объявляли ежедневно: 14 сентября — 5 раз, 15 сентября — 12, 16 сентября — 9, 17 сентября — 11, 18 сентября — 20.

Вместе с тревогами 19 сентября за неделю их количество достигло 65, а общая продолжительность составила 1 день 19 часов.

Число воздушных тревог в Одессе. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Раньше длительные дроновые атаки часто приходились именно на Киев. Воздушная тревога могла длиться часами ночью и повторяться на следующий день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новенький ЖК попал под удар России в Одессе.