Залужный показал семейное фото и сделал жене трогательное признание

Он трогательно поздравил Елену с днем ​​рождения

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В пятницу, 24 июля, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил свою жену Елену с днем рождения. По случаю праздника он опубликовал в Facebook совместную семейную фотографию и посвятил ей теплые слова.

В своем приветствии Залужный вспомнил слова опытного политика, который однажды сказал ему: "С тобой трудно бороться, потому что вас двое". По словам Залужного, последние годы стали для их семьи едва ли не самым большим испытанием, в частности, проверкой их любви.

Он также рассказал об утре 24 февраля 2022 года, когда перед началом полномасштабного вторжения России ему пришлось попрощаться с женой и отправиться на работу. Залужный вспомнил, как Елена держала его за руку, а у дверей крепко обняла и молча отпустила.

Он отметил, что во время первых взрывов, когда направлялся к своему рабочему месту, осознавал начало великой войны, однако только через сутки вспомнил о жене и ее взгляде. В это время, по словам Залужного, он увидел в телефоне ее сообщение: "У меня все хорошо, я всегда буду рядом с тобой".

Залужный поблагодарил супругу за тепло, любовь и совместно пройденный путь. Он также подчеркнул, что больше никогда не оставит ее, даже если иногда их разделяют тысячи километров. "Спасибо, что ты есть. Спасибо судьбе, что мы вместе. С днем рождения, любовь моя", — написал Залужный.

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