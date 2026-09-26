В Киеве Россия повредила популярный ТРЦ. Что известно о Lavina Mall и работает ли после атаки

Там есть не только магазины, но и парк развлечений, много кафе и зон отдыха

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В результате российской атаки на Киев поврежден ТРЦ Lavina Mall в Святошинском районе, на улице Берковецкая. В частности, пострадал супермаркет "Ашан Беличи", временно прекративший работу.

"Телеграф" рассказывает, что известно о ТРЦ "Лавина Молл" и последствиях ударов. В торгово-развлекательном центре сообщили, что, несмотря на атаку 26 сентября, он работает в обычном режиме.

В то же время пресс-служба "Ашан" предупредила о приостановке работы магазина "Ашан Беличи" в торговом центре Lavina Mall из-за последствий ночной атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Ашан Беличи" в торговом центре Lavina Mall

"Пока магазин временно не будет работать — до завершения оценки его состояния и проведения необходимых восстановительных работ ", — говорится в сообщении.

Lavina Mall — один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Украине и один из крупнейших мегамолов в Европе. Общая торговая площадь ТРЦ составляет более 127 тысяч квадратных метров.

Лавина Молл, Киев. Фото: lavinamall.ua

Там работают более 400 магазинов мировых и украинских брендов. Среди них H&M, Mango, Reserved, LC Waikiki, Koton, Arber, Andre Tan, Anabel Arto, Adidas, Arya Home, Акварель и другие. Внутри есть даже фонтан.

Кроме супермаркета "Ашан", в "Лавина Молл" работает продуктовый супермаркет "Сільпо" общей площадью около 3400 квадратных метров. На территории расположено около 30 ресторанов и кафе.

Фуд-зона Лавина Молл. Фото: lavinamall.ua

Также там находится крытый семейный тематический парк развлечений Galaxy с современными аттракционами, американскими горками и динопарком. Работает многозальный кинотеатр Multiplex с IMAX залом.

Парк развлечений. Фото: lavinamall.ua

Напомним, фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как выглядел Киев после атак 25 сентября.