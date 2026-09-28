В каждой бригаде ТРО сформировали по два батальона беспилотных систем — Плахута

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В каждой бригаде Сил территориальной обороны ВСУ сформировали по два батальона для применения беспилотных авиационных комплексов и наземных роботизированных систем. Об этом командующий Сил ТрО генерал-майор Игорь Плахута рассказал на брифинге для военных атташе и дипломатов Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Плахута ознакомил гостей с изменениями в действиях противника и тем, как ответные перестраиваются подразделения ТрО. В частности, речь идет об усилении беспилотной составляющей и внедрении новых технологий.

"Наша задача — не просто реагировать на изменения характера войны, а опережать их и создавать новые боевые способности", — сказал командующий.

По словам Плахуты, первоначально беспилотные возможности ТРО сосредоточили в 411-м батальоне, который впоследствии стал полком и поддерживал подразделения на разных участках фронта. После его передачи в Силы беспилотных систем подход пересмотрели: подразделения дронов и наземных роботов начали развивать непосредственно в бригадах ТРО.

Это дает бригадам свои возможности для воздушной разведки, поражения выявленных целей и логистики с применением наземных роботизированных комплексов, пояснил Плахута. По его оценке, беспилотные комплексы сейчас составляют едва ли не половину боевых способностей Сил ТрО.

Отдельным примером трансформации стала бывшая 123 бригада ТрО, которая превратилась в отдельную бригаду беспилотных систем.

Брифинг стал очередной встречей Командования Сил ТРО с представителями КАВА. Военные атташе проинформировали о развитии инноваций в Силах ТрО в соответствии с решениями главнокомандующего ВСУ. Стороны также обсудили опыт добровольческих формирований территориальных общин, организацию национального сопротивления и возможности усиления ТРО через сотрудничество со странами-партнерами. Плахута поблагодарил их за помощь Силам обороны Украины.