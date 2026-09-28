В любимой селедке матиас попадаются черви: что это такое

Черви в селедке — это норма или опасная находка

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В матиасе украинка обнаружила червей, которые были внутри рыбы. Находка вызвала вопрос, безопасно ли после этого есть такой продукт.

Девушка под ником ilona_nyzhnyk_cosmetolog поделилась этим в Threads. При осмотре рыбы она заметила внутри рыбы червей и показала их на фото.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей. В комментариях люди начали обсуждать, что именно могла найти женщина в рыбе и представляет ли такая находка опасность для человека.

Часть комментаторов предположила, что это анизокиды – паразиты, которые могут встречаться в морской рыбе. По их словам, в соленой рыбе они могли погибнуть еще во время обработки, поэтому после удаления их можно употреблять вместе с рыбой.

Украинка нашла червей в сельди — что объяснили люди

Украинка нашла червей в сельди — что объяснили люди

Также пользователи отмечали, что подобных паразитов можно встретить не только в матиасе, но и других видах морской рыбы, в частности скумбрии. Некоторые даже в шутку писали, что это не самое страшное, что может ждать человека в повседневной жизни.

Впрочем, в комментариях звучали и предостережения относительно безопасности. Пользователи напомнили, что не стоит игнорировать наличие паразитов в рыбе, а перед употреблением продукта лучше ориентироваться на способ его обработки и правила безопасного приготовления.

Отдельно комментаторы упомянули, что риски могут быть связаны и с другими продуктами – немытыми овощами, ягодами, фруктами или загрязненной водой.

Украинка нашла червей в сельди — что объяснили люди

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