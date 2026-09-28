В центре Ивано-Франковска сдают в аренду огромное здание за "копейки": можно жить вместе с животными

Дом имеет старый ремонт, но жилье убрано

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Из-за возможных обстрелов энергетики украинцы все чаще ищут жилье в более безопасных регионах, в том числе дома с автономным отоплением. В Ивано-Франковской области есть вариант за 10 тысяч гривен в месяц.

Как сообщает Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7" со ссылкой на данные OLX, 23% людей чаще всего рассматривают Ивано-Франковскую область как регион, в который хотели бы переехать зимой.

На фоне такого спроса растет интерес к аренде частных домов. "Телеграф" нашел в Ивано-Франковске вариант за 10 тысяч гривен в месяц. Площадь дома составляет 64 квадратных метра, по данным объявления на "ЛУН".

Дом в Ивано-Франковске сдают за 10 тысяч гривен

Дом в Ивано-Франковске сдают за 10 тысяч гривен

Дом в Ивано-Франковске сдают за 10 тысяч гривен

Дом в Ивано-Франковске сдают за 10 тысяч гривен

Внутри квартира убрана и готова к проживанию, однако рассчитывать на современный ремонт не стоит. В доме старые окна, обои, мебель и бытовая техника. В то же время среди преимуществ индивидуальное газовое отопление, а также указанная автономность во время блекаутов: по данным объявления, отопление и водоснабжение работают.

Дом в Ивано-Франковске сдают за 10 тысяч гривен

Дом в Ивано-Франковске сдают за 10 тысяч гривен

Дом в Ивано-Франковске сдают за 10 тысяч гривен

Дом в Ивано-Франковске сдают за 10 тысяч гривен

Дом меблирован, с варочной панелью, кондиционером, душевой кабиной, садом и огородом. Также предусмотрено проживание с домашними животными – разрешают собак, кошек и других любимцев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему аренда жилья в Павлограде кое-где стоит почти столько же, как в Киеве.