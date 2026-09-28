Как существо из фильма ужасов: в лесу нашли "Пальцы дьявола" (фото)
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Необычная находка удивила пользователей соцсетей
В одном из украинских лесов обнаружили гриб Антурус Арчера, который в простонародии также именуют как "Пальцы дьявола". Он имеет не только причудливую форму и цвет, но и спецефический запах.
Неожиданной находкой поделилась пользовательница Threads, опубликовав фотографии растения. На кадрах видно, что гриб весьма непривычной формы и больше напоминает морскую звезду.
Споры гриба содержатся в черной слизистой массе (почве), запах которой напоминает падаль и привлекает мух, обеспечивающих их распространение.
В комментариях под постом пользователи пишут, что гриб выглядит будто из фильма ужасов. Некоторые находят схожесть с морской звездой.
Вместе с тем, украинцы также акцентируют на резком запахе гриба.
Что известно о грибе "Пальцы дьявола"
Это необычный гриб из семейства весёлковых. Его легко распознать среди других по красным "щупальцам", из-за которых он и получил названия "Пальцы дьявола" и "гриб-осьминог".
Сначала гриб выглядит как небольшой беловатый шарик, похожий на яйцо. А после созревания появляются несколько отростков, которые приобретают далее красный цвет.
У зрелого гриба резкий запах, похожий на запах гнилого мяса. Он необходимо для привлечения насекомых.
Родиной гриба считается Австралия и Новая Зеландия, но со временем он появился и в других частях мира, в том числе в Европе.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам показали лайфхак, как найти белые грибы.