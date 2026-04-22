Зинченко заявил о голодовке: как он изменился и что происходит с делом Фарион

Адвокаты параллельно настаивают на возобновлении следствия

Суд по делу Фарион продолжается — подсудимый Вячеслав Зинченко снова объявил голодовку. По его словам, не потребляет ни пищи, ни воды с 17 апреля, то есть на момент заседания — 5 дней.

Что нужно знать:

Зинченко заявил о голодовке и просит отложить заседание

Подсудимый говорит, что теряет около 1 кг в день

Это уже вторая голодовка за время пребывания под стражей

Защита подала ходатайство о возобновлении следствия

Однако официальная дата начала голодовки — 20 апреля, отмечает "Суспильне.Львов". "Каждый день я сбрасываю плюс-минус по килограмму", — говорит Зинченко и замечает, что из-за этого чувствует себя плохо и просит отложить заседание.

Заметим, что несмотря на распространенное мнение, что без воды человек способен протянуть всего несколько дней, при комфортных условиях и стабильной средней температуре, выжить без воды или с минимальным количеством можно около недели. Отметим, что при голодании подсудимого, с его телосложением потеря 5 килограммов должна быть заметной.

Зинченко в июле 2024/ Источник: bbc.com

Зинченко в сентябре 2024/ Источник: Львович

Это не первая голодовка Зинченко

Вячеслав Зинченко находится под стражей уже более 21 месяца — с 25 июля 2024 года. В марте 2026 года подсудимый объявлял голодовку, мотивируя это неудовлетворительными условиями и исчезновением спортивного инвентаря.

Вячеслав Зинченко 13 февраля 2025 года/ Фото: Первый Западный

Вячеслав Зинченко в июне 2025 года/ Фото: Суспильне.Львов

Что известно о положении дела

22 апреля защита Вячеслава Зинченко подала несколько ходатайств. Адвокат Владимир Вороняк заявил о возможных существенных нарушениях права на защиту, просил возобновить судебное следствие, обязать обвинение открыть все материалы и предоставить больше времени для их изучения. Адвокат Игорь Сулима подал ходатайство о возобновлении судебного следствия для привлечения к выводу психолого-лингвистической экспертизы. Ранее, 17 апреля, он заявлял отвод судей, но суд его отклонил.

Досудебное расследование по делу об убийстве Ирины Фарион сейчас завершено, в настоящее время идет судебное разбирательство по существу, в ходе которого исследуют вещественные доказательства и допрашивают свидетелей. В 2026 году заседания уже переносились из-за неявки адвокатов подсудимого. Зинченко инкриминируют умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости (ч. 1 ст. 115 УК Украины), что предусматривает наказание пожизненного лишения свободы. Подсудимый находится под стражей.

Вячеслав Зинченко в январе 2026 года/ Фото: Суспильне.Львов

Вячеслав Зинченко 22 апреля 2026 года/ Фото: Суспильне.Львов

