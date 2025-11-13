По делу об убийстве Фарион новый свидетель. Что еще странного выяснилось о Зинченко (видео)

Хозяйка квартиры, арендованной Зинченко, удивила суд новыми подробностями

Во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Во время допроса свидетелей появилась новая странная информация о подозреваемом Вячеславе Зинченко.

Свидетельница, у которой Зинченко арендовал квартиру во Львове, рассказала, что по телефону слышала как бы другого человека. "Меня поразило, когда был звонок, голос был старшего мужчины лет 55, четкий украинский такой тон. Ну и что меня поразило, заходит молодой парень, у него лицо такое еще запомнила, прыщавое было, знаете, только на переходный возраст. А по голосу в телефоне был совсем старший голос", — говорит она в суде.

Заселился юноша 18 июля, а выселился уже 20, хотя квартира была забронирована и оплачена до 21 июля. Еще один факт, на который обратила внимание свидетельница, после выселения в квартире было очень чисто, что ее удивило. Она призналась — переживала, когда заселяла юношу, чтобы не было проблем с вечеринками. Отметила, что ключ он вернул, когда они были не во Львове.

Зинченко в суде продолжил вести себя странно. В частности, решил посмеяться и задавал с "аквариума" вопрос свидетелям. Суд решил держать Вячеслава Зинченко под стражей без возможности внесения залога до 12 января.

Убийство Фарион — что известно

19 июля 2024 возле своего дома во Львове застрелили языковед Ирину Фарион. Она скончалась в больнице от полученных травм. 25 июля полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко в Днепре по подозрению в убийстве.

Суд заключил его под стражу без права залога. Ему инкриминируют умышленное убийство по мотивам национальной нетерпимости и незаконное владение оружием. В ходе расследования проведено более 60 экспертиз и допрошено более 1500 свидетелей. Обвинительный акт был передан в суд 26 декабря 2024 года, продолжается рассмотрение дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на месте убийства языковеды хотят установить мемориал. В прошлом году ее именем назвали улицу.