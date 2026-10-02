"Давайте говорить": Гончаренко изложил свое видение переговоров с Россией

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Народный депутат Алексей Гончаренко выразил мнение, что путь к завершению войны может начинаться не с одного крупного соглашения, а с ряда меньших договоренностей.

"Мы не можем договориться сразу об окончании войны. Давайте договариваться обо всем на свете. О прекращении ударов по портам, предприятиям, школам. Обо всем. Нам нужно начать договариваться", — написал Гончаренко.

По его мнению, вопрос нейтральности мог бы стать первым политическим сигналом.

"Давайте намекнем, что мы готовы говорить о нейтральности. Украинская армия прямо сейчас самая сильная на континенте. Никто кроме нас не может нас защитить", — пояснил нардеп.

Гончаренко также затронул тему членства в НАТО, отметив:

"Умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, это, по-моему, абсурд".

Самым сложным вопросом Гончаренко называет Донбасс и предлагает переходить к нему по достижении договоренностей в других сферах.

"Мы не можем победить Россию. Россия не может победить нас. Давайте говорить", — резюмирует Гончаренко.