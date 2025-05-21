Подозреваемый в госизмене Шарий засветился в Каннах: сколько стоит номер в его гостинице (фото)

Пророссийский блоггер отдыхает во Франции

Анатолий Шарий, блогер и фигурант дела о государственной измене, на днях был замечен в фешенебельном отеле InterContinental Carlton во французских Каннах. Снимки он опубликовал в своих социальных сетях.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, определив его местонахождение. Визит Шария совпал с проведением Каннского кинофестиваля, хотя сам он, вероятно, не имеет никакого отношения к мероприятию — разве что как зритель с балкона за более 100 тысяч гривен за ночь.

InterContinental Carlton — пятизвездочный отель в центре Канн, расположенный менее чем в километре от Дворца фестивалей. Стоимость проживания в самом дешевом номере составляет 81 857 грн в сутки. В номерах класса люкс более 238 000. Как видно из данных о бронировании, свободных мест почти не осталось, ведь в Каннах сейчас пик событий.

Однако Шарий, похоже, не испытывает никакого дискомфорта или скромности, несмотря на начатое еще в 2021 году расследование против него со стороны СБУ за государственную измену.

Анатолий Шарий является основателем одноименной пророссийской партии (запрещенной в Украине), постоянно ретранслирует антиукраинские нарративы и поддерживает российскую агрессию. Кроме дел о госизмене, он также фигурирует по делам о педофилии и покушении на жизнь (эпизод со стрельбой в McDonald’s в Киеве 2011 года). Несмотря на официальное преследование, он живет за границей, в том числе в Испании, откуда продолжает свою пропагандистскую деятельность вместе с супругой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении бывшему капитану национальной сборной по футболу, а ныне тренеру санкт-петербургского "Зенита" Анатолию Тимощуку. По данным следствия, он ранее внес денежный вклад в поддержку российской армии.