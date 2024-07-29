Скандальный нардеп Дмитрук назвал Порошенко "изменником": как объяснил

По мнению бывшего нардепа, сейчас Рада должна решать неотложные проблемы, вместо того, чтобы заниматься религиозными вопросами

Правительственный законопроект 8371 о запрете религиозных организаций с центрами влияния в государстве агрессоре раскалывает украинское общество, ущемляет в правах большое количество граждан государства. Такое мнение высказал бывший член фракции "Слуга народа" нардеп Артем Дмитрук, которій недавно стал иподиаконом УПЦ (МП).

Он отметил, что идейным вдохновителем и двигателем этого законопроекта является 5-й президент Украины Петр Порошенко. Свою позицию Дмитрук озвучил "Телеграфу" в эксклюзивном интервью "И в УПЦ были предатели": нардеп Дмитрук о связях с Москвой, Порошенко и своем отношении к патриарху Кириллу".

По мнению экс-нардепа, законопроект 8371 — это по сути раскол государства на правильных и неправильных, на верующих и неверующих. Дмитрук считает, что люди должны сами выбирать в какие храмы им ходить.

"Если мы посмотрим на последнюю ситуацию в парламенте (23 июля оппозиционные нардепы заблокировали трибуну ВР , требуя голосования за законопроект о запрете УПЦ, — Ред.), я считаю это изменой, преступлением против государственности, против народа Украины, который сделал Петр Порошенко со своей командой сторонников ", — выразил свое мнение Дмитрук.

Он пояснил, что во время войны, когда крайне необходимо собираться и решать неотложные вопросы, бывший президент приходит к трибуне, показывает свою позицию и блокирует парламент, полностью блокирует работу Верховной Рады на месяц. "Неужели это не преступление? Это преступление в отношении государства и народа Украины заблокировать работу Верховной Рады только для того, чтобы продвинуть свою религиозную организацию. ", — резюмировал Дмитрук.

Напомним, что еще в октябре прошлого года нардепы в первом чтении приняли законопроект 8371, запрещающий деятельность в Украине церквей с центрами влияния в государстве агрессоре. Уже девять месяцев проект закона лежит в Раде без рассмотрения во втором чтении. Заблокировав трибуну, нардепы от "ЕС" и "Голоса" и некоторые "слуги", потребовали от коллег наконец-то определиться. Впрочем, вопрос так и не был закрыт. Рада же была вынуждена пойти на двухнедельный перерыв до наработки консенсуса по законопроекту.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети церковных скамеек УПЦ (МП) распространяли антиукраинскую литературу. Массовое распространение этих материалов могло привести к расшатыванию общественно-политической обстановки в стране. Однако сейчас этот канал поставки уже заблокирован правоохранителями.