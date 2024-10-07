Ночью Киев атаковали полтора десятка российских дронов: что известно о последствиях

За ночь воздушная тревога в столице объявлялась три раза

В ночь на понедельник, 7 октября, россияне атаковали Украину беспилотниками. В частности, под ударом был Киев, куда ударные дроны врага заходили волнами и по разным направлениям.

Это была уже четвертая воздушная атака на Киев с начала октября, сообщил начальник КМВА Сергей Попко. Он добавил, что ночью на 7 октября воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно продолжалась более двух часов.

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено примерно полтора десятка российских дронов. Все вражеские БПЛА, угрожавшие столице, были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала", — говорится в его сообщении.

Сергей Попко добавил, что информацию о точном количестве и типе дронов, атаковавших Киев, обнародуют Воздушные Силы. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 октября российская армия также атаковала Киев беспилотниками. Оккупанты разными по количеству группами БПЛА пытались ударить по столице. Однако благодаря ПВО, ни один из российских дронов своей цели не достиг. Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили в воздушном пространстве вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.