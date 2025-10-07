Укр

Сумы частично без света. Что известно об утренней атаке (обновлено)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1094
Сумы регулярно подвергаются дроновым атакам Новость обновлена 07 октября 2025, 07:28
Сумы регулярно подвергаются дроновым атакам. Фото Коллаж "Телеграф"

Из-за обстрела часть города осталась без электричества

Около 6:10 во вторник, 7 октября, в Сумах раздалось несколько взрывов. Враг атаковал областной центр беспилотниками.

Обновлено 7:17 Глава Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, что утром Россия ударила по объекту гражданской инфраструктуры в Заречном районе Сум. Есть повреждения, в частности, в жилом секторе. Также вследствие вражеского удара частичные обесточивания. К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.

Троллейбусы курсируют по измененным маршрутам

Сумской городской совет предупредил, что в связи с отсутствием электроэнергии из-за вражеских обстрелов, троллейбусы по маршрутам № 5,10а,12,14 будут следовать через проспект Свободы.

Об атаке сообщили мониторинговые и местные Telegram-каналы. Воздушные Силы Украины в 6.19 предупредили об угрозе применения россиянами авиационных средств поражения для Сумщины. На севере области фиксировался вражеский дрон, двигающийся курсом на юг.

По словам жителей Сум, после атаки в части города исчезло электроснабжение.

Накануне Россия ударила беспилотником по роддому в Сумах

Днем в понедельник, 6 октября, россияне прицельно атаковали беспилотником 3-й роддом в Сумах. В момент удара в перинатальном центре находились 166 человек: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. К счастью, никто не пострадал, так как все успели спуститься в укрытие.

Поврежденная российским дроном крыша роддома в Сумах
Крыша роддома после российского удара. Фото: Граница Медиа
Поврежденная российским БПЛА крыша роддома в Сумах
Враг прицельно ударил по перинатальному центру

Беспилотник попал в крышу здания, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. 60-летняя работница медучреждения со стрессовой реакцией на взрыв получила помощь на месте.

Около 11.30 российский беспилотник прицельно ударил по перинатальному центру в Сумах. За час до этого в Сумском районе была объявлена воздушная тревога, поэтому медики сработали профессионально и заранее спустили всех пациентов в укрытие

глава Сумской ОВА Олег Григоров

Как сообщал "Телеграф", 6 октября россияне атаковали дронами Харьков. В городе после многочисленных взрывов частично исчез свет.

Теги:
#Сумы #Взрывы #Беспилотники