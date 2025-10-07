Сумы частично без света. Что известно об утренней атаке (обновлено)

Из-за обстрела часть города осталась без электричества

Около 6:10 во вторник, 7 октября, в Сумах раздалось несколько взрывов. Враг атаковал областной центр беспилотниками.

Обновлено 7:17 Глава Сумской ОВА Олег Григоров проинформировал, что утром Россия ударила по объекту гражданской инфраструктуры в Заречном районе Сум. Есть повреждения, в частности, в жилом секторе. Также вследствие вражеского удара частичные обесточивания. К счастью, по предварительным данным, люди не пострадали.

Троллейбусы курсируют по измененным маршрутам

Сумской городской совет предупредил, что в связи с отсутствием электроэнергии из-за вражеских обстрелов, троллейбусы по маршрутам № 5,10а,12,14 будут следовать через проспект Свободы.

Об атаке сообщили мониторинговые и местные Telegram-каналы. Воздушные Силы Украины в 6.19 предупредили об угрозе применения россиянами авиационных средств поражения для Сумщины. На севере области фиксировался вражеский дрон, двигающийся курсом на юг.

По словам жителей Сум, после атаки в части города исчезло электроснабжение.

Накануне Россия ударила беспилотником по роддому в Сумах

Днем в понедельник, 6 октября, россияне прицельно атаковали беспилотником 3-й роддом в Сумах. В момент удара в перинатальном центре находились 166 человек: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. К счастью, никто не пострадал, так как все успели спуститься в укрытие.

Крыша роддома после российского удара. Фото: Граница Медиа

Враг прицельно ударил по перинатальному центру

Беспилотник попал в крышу здания, возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. 60-летняя работница медучреждения со стрессовой реакцией на взрыв получила помощь на месте.

Около 11.30 российский беспилотник прицельно ударил по перинатальному центру в Сумах. За час до этого в Сумском районе была объявлена воздушная тревога, поэтому медики сработали профессионально и заранее спустили всех пациентов в укрытие глава Сумской ОВА Олег Григоров

Как сообщал "Телеграф", 6 октября россияне атаковали дронами Харьков. В городе после многочисленных взрывов частично исчез свет.