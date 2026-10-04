ChatGPT называет это главной тайной Кремля

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Рост президента России Владимира Путина уже много лет остается предметом обсуждений, мемов и предметом внимания СМИ. Интрига сохраняется из-за того, что официальные данные об этом вызывают сомнения.

Искусственный интеллект ChatGPT в ответ на запрос "Телеграфа" разобрал ситуацию с ростом главы Кремля. По мнению ИИ, Путин прибегает к разным способам, чтобы визуально скрывать свои физические параметры.

Какой на самом деле рост у Владимира Путина?

Согласно официальной биографии, рост Путина составляет 170 см. Однако независимых медицинских подтверждений этой цифры в открытом доступе нет. При этом в различных источниках и публикациях встречаются разные оценки:

170 см — наиболее распространенная официальная цифра.

— наиболее распространенная официальная цифра. 168 см — альтернативная оценка, часто упоминаемая в прессе.

— альтернативная оценка, часто упоминаемая в прессе. 163–165 см — к таким выводам приходили некоторые СМИ, анализируя фотоснимки и проводя визуальное сравнение с другими людьми.

— к таким выводам приходили некоторые СМИ, анализируя фотоснимки и проводя визуальное сравнение с другими людьми. Около 152 см — версия, встречающаяся в отдельных публикациях, однако она не имеет достаточного подтверждения.

ИИ отмечает, что Путин использует несколько уловок, чтобы скрывать свой рост.

Как создается иллюзия роста: главные приемы и факторы

Обувь со скрытой платформой. На фотографиях российского президента неоднократно замечали в туфлях с массивной подошвой, которые в интернете иронично называют "пынеходами". Предполагается, что такая обувь добавляет несколько сантиметров, хотя точные параметры скрытого каблука официально не подтверждались.

На фотографиях российского президента неоднократно замечали в туфлях с массивной подошвой, которые в интернете иронично называют "пынеходами". Предполагается, что такая обувь добавляет несколько сантиметров, хотя точные параметры скрытого каблука официально не подтверждались. Правильный ракурс камеры. Если человек находится даже немного ближе к объективу, визуально он будет казаться выше тех, кто стоит дальше. На официальных протокольных съемках это положение часто контролируется.

Если человек находится даже немного ближе к объективу, визуально он будет казаться выше тех, кто стоит дальше. На официальных протокольных съемках это положение часто контролируется. Дистанция и позиционирование. Грамотный выбор места, позы и расстояния при совместных фото позволяет визуально корректировать разницу в росте, поэтому опираться на один-единственный снимок крайне ненадежно.

Грамотный выбор места, позы и расстояния при совместных фото позволяет визуально корректировать разницу в росте, поэтому опираться на один-единственный снимок крайне ненадежно. Осанка. Ровная спина, положение головы и правильная постановка корпуса могут существенно менять восприятие человека в кадре.

Ровная спина, положение головы и правильная постановка корпуса могут существенно менять восприятие человека в кадре. Окружение и массовка. Особенно наглядно сравнение роста смотрится рядом с политиками, чьи антропометрические данные известны. Тем не менее, даже в таких случаях необходимо делать скидку на перспективу, обувь и взаимное расположение участников.

Кто такой Владимир Мединский

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время выступления Путина заметили проблемы с речью. В начале октября на "Валдае" глава Кремля много плямкал и чавкал.