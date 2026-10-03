Оккупанты готовятся к годовщине взрыва на Крымском мосту. Какой была легендарная операция СБУ

Любимая "игрушка" главы РФ Владимира Путина должна быть разрушена

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Приближается четвертая годовщина взрыва на Крымском мосту, который 8 октября 2022 года устроила СБУ в ходе уникальной операции. Российские оккупанты в Крыму получили приказ командования Черноморского флота усилить патрулирование акватории.

Об этом сообщает Telegram-канал "АТЕШ" со ссылкой на собственные источники из числа военнослужащих и офицеров штаба. Личный состав должен повысить интенсивность учений по отражению угроз с моря, а также отработать взаимодействие между операторами БПЛА, подразделениями ПВО, расчетами РЭБ и экипажами патрульных катеров.

По словам собеседников канала, российское командование ожидает активизации Сил обороны Украины около символических дат — в частности, годовщины удара по Крымскому мосту. На флоте опасаются, что близко к дате годовщины удара по Крымскому мосту могут произойти новые масштабные атаки.

"Речь идет не обязательно о повторном ударе по самому мосту, а о возможных комбинированных ударах по кораблям ЧФ РФ в пунктах базирования, логистическим маршрутам и судам "теневого флота", — говорится в сообщении.

Эпический взрыв на Крымском мосту в 2022 году — как это было

8 октября 2022 года около 6 часов утра на Крымском мосту раздался взрыв и вспыхнул масштабный пожар. Автомобильный пролет моста упал в воду, железнодорожная ветка получила повреждения.

Так выглядел Крымский мост после взрыва. Фото t.me/kazansky

Пожар на Крымском мосту 8 октября 2022г. Фото: росСМИ

Вскоре стало известно, что прямо во время движения по Крымскому мосту взорвался российский грузовик DAF. Пламя перекинулось на поезд, который именно в этот момент воз цистерны с горючим, оно начало гореть.

Взрыв грузовика произошел на фоне заявлений России о том, что все грузовые и легковые автомобили перед заездом на мост проходят специальную проверку с помощью рентген аппарата российской разработки. Он якобы сканирует авто и обнаруживает следы опасных веществ за несколько секунд.

В июле 2023 года СБУ впервые признала причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году. Вскоре руководивший операцией тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые рассказал, как она готовилась и осуществлялась.

По его словам, чтобы незаметно довезти 21 тонну гексогена (взрывчатое вещество) до моста, взрывчатку обмотали упаковочной пленкой, толщину которой специально подобрали, чтобы скрыть взрывчатку. По легенде, грузовик вез именно пленку. Также СБУ нейтрализовала специальные "глушилки" на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты.

Пленка, в которой спрятали взрывчатку. Фото: СБУ

"Мы семь кругов ада прошли, столько людей втемную использовали! Им всем инкриминируют соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычными для них рутинными делами. Это были обычные российские контрабандисты", — рассказывал Василий Малюк.

Это был первый и самый яркий, но не последний удар по Крымскому мосту. Второй взрыв на Керченском мосту произошел в июле 2023 года — это был удар дальнобойной ракетой.

Ночью 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины в третий раз нанесла сокрушительный удар по символу российской оккупации — Крымскому мосту. В этот раз взрыв был под водой.

Как писал "Телеграф", лидер крымских татар Мустафа Джемилев считает, что с разрушением Крымского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией, лучше не торопиться. Как он объяснил свое мнение.