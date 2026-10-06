Россия ударила по мосту через Днепр в Запорожье, в Киеве – пожар после взрыва (фото)

Россия продолжает терроризировать Украину

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Ранним утром во вторник, 6 октября, в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги из-за опасности ударов беспилотниками. В Запорожье российский дрон ударил по одному из мостов через Днепр.

Киев

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате падения обломков в Оболонском районе возникло возгорание на крыше учебного заведения. На месте работают спасатели.

По данным Telegram-канала "Киев INFO", обломок вражеского "шахеда" упал на лицей на правом берегу Киева. Пожар показали на фото.

Падение обломков повлекло за собой пожар. Фото: Киев INFO

Запорожье

Также утром россияне нанесли удар дроном по одному из мостов через Днепр в Запорожье, сообщил и.о. начальника Запорожской ОВ Михаил Семикин. Из-за последствий атаки движение по мосту временно перекрыто.

На мосту есть повреждения. Фото: Запорожская ОВА

Пострадали двое мужчин. Они госпитализированы с легкими ранениями.

Горел автомобиль. Фото: Запорожская ОВА

Атака на Киев вечером 5 октября

Накануне вечером Россия также атаковала Киев беспилотниками. В результате попадания во дворе многоэтажки горели два легковых автомобиля, еще один был поврежден, проинформировали в ГСЧС. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Горели автомобили. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Фото: ГСЧС

Враг атакует жилые кварталы. Фото: ГСЧС

Россия может усилить атаки на украинские города — что известно

Враг с наступлением холодов может усилить удары по крупным городам Украины. Как пишет Financial Times, Владимир Зеленский и украинские и европейские чиновники считают, что среди приоритетных целей РФ могут быть Киев, Харьков и Одесса, а также Львов из-за его значения как важного логистического узла вблизи польской границы. Речь идет не только об отдельных ударах, но и о возможной попытке изолировать крупные города от остальной страны.

Ранее "Телеграф" показал видео нашего фотокорреспондента Яна Доброносова, как проходит детство в Киеве во время войны. Маленькие украинцы вынуждены бежать и прятаться от российских БПЛА.