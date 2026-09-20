"Настоящий Мордор": огромный "монстр" в горящей Москве напугал россиян (видео)

В столице РФ заметили настоящее "чудовище"

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В воскресенье, 20 сентября, Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в столице РФ в районе Капотня, был атакован беспилотниками. В результате удара НПЗ загорелся.

В сети обратили внимание не только на сам пожар, но и на дым, который обрел причудливую форму. К примеру, украинский блогер Денис Казанский опубликовал яркую картинку на эту тему.

Казанский сравнил дым, образованный в результате пожара на Московском НПЗ, с летающим монстром, который напоминает летающего динозавра либо дракона.

"СВО (так в РФ называют войну против Украины, — Ред.) идет по плану", — с иронией подписал пост Денис.

Украинцы, в отличие от россиян, были в восторге от "знака" в небе над Москвой.

"Божественно"

"Дебензификация России идёт строго по плану Путина"

"Итоги голосования за Единую Россию"

"Какой красивый рассвет!"

"Настоящий Мордор, никаких декораций больше не надо. Россияне, наслаждаемся и машем"

"Демогоргон" (Монстр из киновселенной "Очень странные дела")

"У них там все выборы одинаковые. Но эти хотя бы с другой картинкой. Может, какие-то извилины всколыхнет"

"Москва, почему горят твои колокола…"

"Москва возвращается в докембрийский период. Хорошая картинка, даже мои коты оценили"

Отметим, Московский НПЗ — одно из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. Завод обеспечивает около 35% топливного рынка Москвы: поставляет в столицу РФ 40% бензина и 50% дизельного топлива, а также снабжает топливом местные аэропорты. Силы беспилотных систем ВСУ сообщили, что на НПЗ были поражены объекты:

установки первичной переработки нефти АВТ-6;

комплексной установки переработки нефти;

установки изомеризации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москву атаковал "Пеликан". "Телеграф" рассказывал, что известно об этом оружии.