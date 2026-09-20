Похудавший Усик встретился с лидером европейской страны (фото)

Боксер не впервые встречается с мировыми политиками

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух дивизионах, олимпийский чемпион Александр Усик (25-0, 16 КО) посетил масштабную международную конференцию в Черногории Connectuj.me. В рамках нее украинский чемпион встретился с премьер-министром этой европейской страны Милойко Спаичем.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. Боксер провел беседу с политиком, а также подарил ему перчатки.

"Был рад встретиться с премьер-министром Черногории. Спасибо за прекрасную беседу и за вашу поддержку Украины", — написал Усик.

Александр Усик и Милойко Спаич/Фото: instagram.com/usykaa

Александр Усик и Милойко Спаич/Фото: instagram.com/milojko_spajic

Отметим, Спаич — один из трех высших руководителей страны наряду с президентом и председателем парламента. Добавим, что Черногория оказывает Украине разностороннюю политическую, военную и гуманитарную поддержку с начала полномасштабного вторжения РФ.

Накануне Усик стал спикером на Connectuj.me, после чего в посольстве Украины пообщался с украинскими дипломатами, волонтерами, а также детьми, которые были вынуждены переехать в Черногорию из-за войны.

В сети отметили, что Усик заметно похудел. Один из пользователей назвал Александра боксером 1-го тяжелого веса (до 90,718 кг).

"Красавчик, вернулся в 91 кг".

Напомним, в мае 2026 года Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена. "Кот" успешно защитил основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Однако вскоре после этого украинец отказался от титулов. Вероятно, в конце 2026, начале 2027 года Усик проведет свой последний бой в карьере.