На точную дату окончания войны в Украине поставили миллионы долларов: когда его ждать

Вероятность прекращения огня в 2027 гоу заметно выше, чем в 2026-м

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На одной из международных интернет-платформ пользователи делают ставки на то, когда Россия и Украина заключат соглашение о прекращении огня. Шансы на это в 2026 году – минимальны.

Самый ранний срок в списке Polymarket – до 31 октября 2026 года: на него приходится $1 976 705 ставок, а вероятность оценивают в 4%. Для даты "до 30 ноября" показатель составляет 9%, а "до 31 декабря" – 16%.

На Polymarket оценивают вероятность прекращения огня по месяцам до конца 2027 года

Как меняются ставки на соглашение

Для сроков в 2027 году оценки постепенно растут. Вероятность соглашения к 31 января составляет 23%, к 28 февраля – 27%, а к 31 марта – 31%. На апрель участники рынка дают 40%, на май – 48%.

К 30 июня вероятность достигает 51%, к 31 июля – 53%, а к 31 августа – 58%. Для конца сентября показатель равен 61%, конца октября – 63%, конца ноября – 66%.

На последнюю дату в перечне – 31 декабря 2027 года – приходится оценка в 68%. Объем ставок для этого срока составляет $48 245. При этом у дат заметно различается сумма ставок: например, на 31 декабря 2026 года приходится $2 790 959, а на 30 июня 2027 года – $163 046.

Вероятность соглашения между Украиной и РФ по данным сайта Polymarket/Инфографика ИИ

Что влияет на ожидания участников

На ожидания участников повлияла дипломатическая активность президента США Дональда Трампа. Среди событий, которые учитывают трейдеры, – объявление 11 октября о прекращении огня по энергетической инфраструктуре (так называемое "энергетическое перемирие") и связанная с ним договоренность об экспорте российского дизельного топлива.

Киев и Москва не подтвердили "энергетическое перемирие", а удары по украинским энергетическим объектам продолжились. Россия также отвергла предложение президента Украины Владимира Зеленского о полном прекращении огня на 60 дней для проведения выборов. Кроме того, Зеленский заявлял о готовности к шагам по деэскалации, если Россия будет соблюдать договоренности.