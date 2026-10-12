"Энергетическое перемирие" Трампа. У Украины есть два варианта

Даже при договоренности по энергетике Москва может продолжить давление

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Украине следует готовиться к двум сценариям: война продолжится и Россия не прекратит попытки уничтожить тыл и будет устраивать провокации в Европе, либо же Дональд Трамп достигнет энергетического перемирия с Россией. При этом варианте Москва продолжит блокировать Черное море, наносить удары по украинскому тылу и эскалировать ситуацию в ЕС.

Такую оценку дал журналист и политолог Вадим Денисенко в Facebook. "За энергетическое перемирие Путин должен попросить что-то большее, чем дизель", – считает он.

Денисенко считает, что Трамп не признает ошибок и ссора с Украиной была вопросом времени после его обвинения в росте цен на дизель. Однако, по мнению политолога, нынешняя ситуация отличается от предыдущей ссоры в Овальном кабинете: на этот раз Трамп не приказал немедленно прекратить передавать Украине разведданные. Денисенко предполагает, что на это решение повлияли общественные настроения в США.

"Эта история с разрешением на закупку российского дизеля будет иметь хоть какой-то смысл только в одном случае: если будет достигнуто энергетическое перемирие и Россия в течение следующих двух-трех месяцев сможет экспортировать достаточное количество дизеля", – пишет Денисенко. По его оценке, из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам Россия сейчас физически не может обеспечить объемы, необходимые Трампу для снижения цен. Поэтому переговоры, вероятно, продолжатся, но их результат пока трудно предсказать.

Украине важно не втянуться во внутреннюю борьбу в США

Денисенко назвал американские СМИ главным союзником Украины и предохранителем от решений Трампа. По его словам, Киев должен использовать три недели до выборов и не оказаться в центре политических водоворотов в США: "За это время нам крайне важно не стать частью войны демократы-республиканцы и, что не менее важно, частью войны MAGA и так называемой старой партии. И это время нужно использовать для того, чтобы остановка разведданных и другой помощи стала токсичной для Белого дома и республиканской партии". Денисенко также ожидает, что европейские партнеры будут поддерживать Украину единым фронтом.

Как сообщал "Телеграф", депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк не верит, что Россия согласится на энергетическое перемирие перед зимой. По словам Нагорняка, Путину, вероятно, докладывают об успехах энергетического террора против Украины и убеждают, что украинские военные не нанесут серьезного ущерба российской энергетике.