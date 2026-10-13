На точну дату закінчення війни в Україні поставили мільйони доларів: коли на нього чекати

Імовірність припинення вогню у 2027 році помітно вища, ніж у 2026-му

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На одній із міжнародних інтернет-платформ користувачі роблять ставки на те, коли Росія та Україна укладуть угоду про припинення вогню. Шанси на це у 2026 році – мінімальні.

Найраніший термін у списку Polymarket — "до 31 жовтня 2026": на нього припадає $ 1 976 705 ставок, а ймовірність оцінюють в 4%. Для дати "до 30 листопада" показник становить 9%, а "до 31 грудня" – 16%.

На Polymarket оцінюють ймовірність припинення вогню за місяцями до кінця 2027 року

Як змінюються ставки на угоду

Для термінів у 2027 році оцінки поступово зростають. Імовірність угоди до 31 січня становить 23%, до 28 лютого – 27%, а до 31 березня – 31%. На квітень учасники ринку дають 40%, на травень – 48%.

До 30 червня ймовірність сягає 51%, до 31 липня – 53%, а до 31 серпня – 58%. Для кінця вересня показник дорівнює 61%, кінця жовтня – 63%, кінця листопада – 66%.

На останню дату у переліку – 31 грудня 2027 року – припадає оцінка у 68%. Обсяг ставок цього терміну становить $48 245. При цьому у дат помітно різниться сума ставок: наприклад, на 31 грудня 2026 року припадає $2 790 959, але на 30 червня 2027 року – $163 046.

Імовірність угоди між Україною та РФ за даними сайту Polymarket/Інфографіка ШІ

Що впливає на очікування учасників

На очікування учасників вплинула дипломатична активність президента США Дональда Трампа. Серед подій, які враховують трейдери – оголошення 11 жовтня про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі (так зване "енергетичне перемир’я") та пов’язана з ним домовленість про експорт російського дизельного пального.

Київ та Москва не підтвердили "енергетичне перемир’я", а удари по українських енергетичних об’єктах продовжилися. Росія також відкинула пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо повного припинення вогню на 60 днів для проведення виборів. Крім того, Зеленський заявляв про готовність до кроків по деескалації, якщо Росія дотримуватиметься домовленостей.