Путин которую зиму подряд мечтает заморозить украинцев

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Украина может прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет бить по украинской энергетике. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он написал об этом в своем Telegram-канале. Зеленский отметил, что реальная причина войны в Европе – это Россия.

"Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с подлинными гарантиями", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото:t.me/V_Zelenskiy

Реальна ли остановка ударов по НПЗ России в 2026 году

"Телеграф" спросил у ИИ Gemini, насколько реально, что взаимные удары по важным объектам прекратятся до конца года. Нейросеть не видит таких предпосылок по трем основным причинам.

Отсутствие доверия и гарантий. Россия склонна нарушать какие-либо договоренности, когда это выгодно для нее. Полагаться на обещания Кремля без действенных международных механизмов контроля и принуждения невозможно.

Весомый аргумент Украины. Удары по НПЗ и нефтебазам существенно ослабляют военную экономику РФ. Не в интересах Киева отказываться от этого эффективного рычага без реальных уступок.

Энергетический террор Кремля. Для Москвы уничтожение украинской энергетики является способом давления на гражданское население. Потому Россия не заинтересована в прекращении таких ударов. ИИ подытожил, что без значительных изменений на фронте или мощного внешнего принуждения взаимная остановка атак мало реалистична.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал от Украины остановить удары по российским НПЗ. Якобы потому, что из-за них растет стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах. В своем давлении на Киев глава Белого дома дошел до заявлений, что Украине якобы "стоит избрать нового президента".

Как сообщал "Телеграф", к этому давлению присоединился и американский миллиардер, владелец компании SpaceX Илон Маск. Он поддержал Трампа в его "наездах" на Зеленского.