Зеленский заговорил о выборах и Трамп провозгласил энергетическое перемирие: когда может быть голосование

Потенциальное голосование может пройти по специальной процедуре

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В воскресенье, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский предложил провести выборы в Украине. При этом глава государства поставил одно условие.

Об этом сообщает Sky News. По информации источника, Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину в новом интервью ABC.

"Пожалуйста, передайте Путину: дайте нам два месяца, 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы", — цитирует Зеленского издание.

Когда могут пройти выборы?

Если Путин согласится на предложение Зеленского в течение недели (к примеру, 18 октября), то 60-дневное "перемирие" в Украине завершилось бы 17 декабря. К этому времени в стране могло бы произойти народное волеизъявление по ускоренной или специальной процедуре.

Отметим, выборы в Украине во время действия военного положения запрещены. На данный момент Верховная Рада Украины продлила его до 31 октября 2026 года включительно.

Зеленский уже предлагал подобное

В декабре 2025 года Владимир Зеленский отвечал на вопрос о выборах и даже указывал в своем заявлении все те же 60 дней, которые необходимы на их подготовку и проведение.

"Да, как этот вопрос поднимает президент США, наши европейские партнеры, я отвечу очень коротко: я готов к выборам. Более того, я прошу сейчас США, можно с европейцами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60 дней Украина будет готова к проведению выборов, я лично имею на это волю", — говорил президент Украины.

Возможны ли выборы во время войны?

Ожидается, что первый этап выборов пройдет, когда закончится военное положение, а Верховная Рада сформирует правила их проведения. Это будут уникальные выборы, которых в Украине еще не было – не срочные и не досрочные, поэтому они не подпадают под волеизъявления, определенные в Конституции. Ожидается, что ВР примет одноразовый закон, который позволит провести "ускоренное" всенародное голосование. Добавим, что президентские и парламентские выборы, вероятно, пройдут не в одно время, ведь это запрещает главный закон государства.

Энергетическое перемирие?

Сразу после заявления Зеленского о потенциальных выборах президент США Дональд Трамп объявил, что Киев и Москва договорились об энергетическом перемирии: Украина не будет уничтожать российские НПЗ, а РФ перестанет бить по энергетической инфраструктуре Украины.

"С этого момента в войне между Россией и Украиной действует энергетическое перемирие. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!", — написал Трамп.

Напомним, отношения между президентом США Трампом и Зеленским достигли "самой низкой точки" со времен спора в Овальном кабинете в феврале 2025 года. Это не сулит ничего хорошего Киеву.