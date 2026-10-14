Есть считанные минуты: как Украина узнает о запусках ракет и почему баллистику видят только на подлете

Собственные радары не всегда видят момент запуска

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры снова не предупредили Украину о российском ракетном ударе по Киеву. Поздно вечером 13 октября столицу атаковали баллистическими ракетами. Пострадали объекты энергетики, в частности ТЭЦ-4 и жилой дом. Три человека погибли.

По словам главы государства, украинская ПВО обнаружила ракеты уже вблизи города. "Телеграф" расскажет, как Украина получает предупреждение об атаке и почему нельзя обойтись собственными радарами.

Как выявляют воздушные угрозы

Для баллистического удара разница между сообщением о запуске и обнаружением цели в полете критическая: ракета может преодолеть весь путь до столицы за несколько минут. Система предупреждения имеет несколько последовательных этапов. Сначала нужно получить сигнал о запуске или заметить воздушную цель. Затем определить характер угрозы и рассчитать направление ее движения. Далее информацию передают для оповещения и реагирования противовоздушной обороны. Если первый сигнал поступает незадолго до удара, на всю эту цепочку остается мало времени.

Поэтому за воздушным пространством следят с помощью нескольких источников, дополняющих друг друга.

Украинские радиолокационные станции (РЛС). За обнаружение целей отвечают радиотехнические войска – их называют "глазами" Воздушных сил. Размещенные по всей территории страны РЛС непрерывно сканируют небо. Электромагнитные волны отражаются от летящих объектов – ракет, дронов и самолетов. Это позволяет определить их точное местонахождение, скорость и курс. Но у них есть ограниченная дальность — несколько сотен километров.

Данные западных союзников и космическая разведка. Украина получает информацию от партнеров по каналам военной разведки. Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что самостоятельно отслеживать определенные угрозы Украина не может. Например, речь идет о подготовке и взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС или Ту-160 с глубоких российских тылов – для этого нужна помощь космической разведки союзников.

Украина получает информацию от партнеров по каналам военной разведки. Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, что самостоятельно отслеживать определенные угрозы Украина не может. Например, речь идет о подготовке и взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС или Ту-160 с глубоких российских тылов – для этого нужна помощь космической разведки союзников. Системы радиоэлектронной и технической разведки. Они мониторят радиоэфир и сигналы управления, а также фиксируют моменты активации вражеских пусковых установок.

Почему во время ударов предупреждение может поступить с опозданием

На разные виды вооружения реагируют с разной скоростью.

Крылатые ракеты и дроны-камикадзе улетают с дозвуковой скоростью. Их траекторию можно долго отслеживать с помощью радиолокации, так что остается время, чтобы оповестить население.

улетают с дозвуковой скоростью. Их траекторию можно долго отслеживать с помощью радиолокации, так что остается время, чтобы оповестить население. Баллистические ракеты – в частности "Искандер-М", северокорейские аналоги или ракеты комплексов С-300/С-400, двигающиеся по наземным траекториям – летят слишком быстро. От запуска до прилета в большой город проходят минуты, а иногда и секунды.

Из-за особенностей баллистического вооружения раннее обнаружение критически зависит от внешних разведывательных данных. Если партнеры по тем или иным причинам не передают заранее информацию, украинские радиолокационные комплексы фиксируют запуск уже во время полета. На предупреждение и реагирование остается минимум времени.

Баллистику выявить сложнее всего

Баллистические ракеты часто обнаруживают буквально в момент – уже во время подлета к городам. Причина – физика их полета, особенности рельефа и принципы работы РЛС. На выявление влияют четыре основных фактора:

Земля имеет кривизну. Наземные радиолокационные станции не могут "видеть" сквозь планету – возникает так называемый радиолокационный горизонт. Если баллистическую ракету "Искандер" или С-400 запускают из Брянской или Курской области по низкой траектории или с учетом рельефа местности, наземная РЛС ВСУ физически не может зафиксировать момент, когда установка отрывается от земли. Ракета становится видимой для украинских локаторов, только поднявшись достаточно высоко над горизонтом. От Брянска до Киева примерно 250–300 км, и когда ракета появляется из-за горизонта, она уже совсем близка к столице. Скорость. Баллистическая ракета после подъема в верхние слои атмосферы или за ее пределы падает на цель с бешеной скоростью. На завершающем участке полета скорость "Искандера" или KN-23 составляет около 2000-2100 метров в секунду. За каждую секунду обработки информации ракета преодолевает около двух километров. Поэтому даже короткие технические этапы, почти незаметные во время более медленной атаки, забирают значительную часть доступного времени. Так что с момента фиксации наземной РЛС до удара проходит от 90 до 150 секунд. Из них 10-20 идет на идентификацию объекта, а еще нужно просчитать траекторию, передать сигнал на пульт тревоги и запустить оповещение. Зафиксировать сам момент старта – когда факел двигателя только вспыхнул на земле – могут только спутниковые системы раннего предупреждения, например, американские инфракрасные спутники системы SBIRS. Сигнал от партнеров позволяет начать реагирование еще до появления ракеты на украинских радарах. Если такого предупреждения нет, военные опираются на доступные средства обнаружения, а начальный запас времени зависит от геометрии полета, дальности запуска и момента, когда цель входит в радиолокационное поле. У баллистических ракет двигатель работает всего несколько десятков секунд на начальном участке разгона – активном участке. Далее ракета летит по инерции и не излучает мощный тепловой след. Если спутник не успел зафиксировать эти короткие секунды работы двигателя, отследить ракету вне радиолокационного поля крайне сложно.

Сколько ракетам лететь до Киева

Время подлета зависит от типа ракеты, ее скорости и точки запуска. В случае с баллистикой счет идет буквально на минуты и секунды.

Сколько ракетам лететь до Киева

"Искандер-М" или KN-23, запущенный из Брянской области России вблизи границы с Украиной, преодолевает путь в Киев примерно за 2-2,5 минуты. Для запуска из Курской области оценка составляет около 3,5 минут.

Для аэробалистического "Кинжала" Х-47М2 ориентир – около 3,2 минуты, или примерно 3 минуты 10 секунд. Так оценивают время полета после запуска самолета МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой или Брянской областей, или акватории Черного моря. Ракета стартует с воздушного носителя.

Гиперзвуковой "Циркон", запущенный из Крыма, преодолевает примерно 600 километров в столицу ориентировочно за 3,5-5 минут.

Для крылатых Х-101 и "Калибров" временной масштаб значительно длиннее. По скорости примерно 700-800 километров в час полет в Киев из района Каспийского моря или Саратовской области, где расположен аэродром Энгельс, длится от 1,5 до 2,5 часа. Ракеты движутся по сложным зигзагообразным маршрутам, и военные могут отслеживать их в течение длительного времени.

Starlink ограничил связь в движении

В ночь на 14 октября SpaceX ограничила работу терминалов Starlink во время движения, сообщили волонтер Сергей Стерненко и советник президента Сергей Флэш Бескрестнов. По их словам, потеря связи привела к срыву ряда важных миссий Сил обороны.

"Пока ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий", — заявил Бескрестнов.

По словам Стерненко, связь начала исчезать на скорости более 160 км/ч. Обычные терминалы спутниковой связи продолжают работать. Стерненко предположил, что SpaceX ввела ограничения по запросу администрации Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по словам Зеленского, США пока не прекращали передачу разведданных из-за ударов по российским НПЗ. В США объясняли отсутствие данных погодными условиями накануне, а в Воздушных силах ВСУ говорили, что уже были случаи, когда Украина не получала информацию о российских атаках из-за сбоя системы Battlespace Command and Control Center.