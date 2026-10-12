Один день без обстрелов не спасет выборы: что не так с предложением Путина

Возможны ли выборы в Украине во время войны

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы готов приказать не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев решит их провести. Об этом сообщили российские СМИ.

Однако однодневная пауза в обстрелах не решает ключевых проблем, связанных с организацией голосования во время войны. "Телеграф" выяснил, почему этого недостаточно для проведения выборов в Украине и какие препятствия еще необходимо преодолеть.

Что именно пообещал Путин

Дмитрий Песков заявил, что российский президент готов воздержаться от ударов по Украине именно в день голосования. Пресс-секретарь Кремля отдельно уточнил, на какое время распространяется это предложение.

"Президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов. Именно в день выборов. Это очень важное уточнение", – сказал Песков.

Следовательно, речь идет не о прекращении боевых действий на весь период подготовки к выборам или после них. В заявлении также не указано, как будут контролировать выполнение обещания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал прекратить огонь на 60 дней , чтобы подготовить и провести выборы. Кремль отверг это предложение.

Выборы – это не один день голосования

Общенациональные выборы требуют длительной подготовки. Необходимо сформировать избирательные комиссии, проверить списки избирателей, подготовить участки, напечатать и доставить бюллетени, а также создать условия для предвыборной кампании.

Во время войны встает вопрос безопасности кандидатов, членов комиссий, наблюдателей и избирателей. Однодневная пауза в обстрелах не гарантирует, что все они смогут безопасно работать на протяжении всего избирательного процесса.

Если после голосования Россия возобновит атаки, под угрозой окажутся подсчет голосов, перевозка избирательных документов и установление результатов. Необходимы четкие условия прекращения огня, контроль за их соблюдением и механизм реагирования на нарушения.

Избирательный участок

Как будут голосовать военные?

Украинские военнослужащие имеют право голоса. Но организовать их участие в выборах значительно сложнее, чем обеспечить голосование гражданских лиц.

Военные служат на разных направлениях фронта, выполняют боевые задачи и находятся в подразделениях, которые не могут одновременно прекратить работу. Чтобы они могли проголосовать, нужен механизм, который не будет вынуждать их покидать позиции или подвергаться дополнительной опасности.

Нужно также гарантировать тайну волеизъявления, чтобы участие в выборах не зависело от командования или условий службы.

Усталый военный в Дружковке. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Внутренне перемещенные лица: как обеспечить право голоса?

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев покинули дома и переехали в другие регионы. Одни живут в арендованном жилье, другие – в местах временного проживания.

При организации выборов им необходимо предоставить возможность проголосовать по фактическому месту пребывания, даже если оно не совпадает с зарегистрированным адресом. Также следует обновить данные Государственного реестра избирателей и предусмотреть понятную процедуру изменения места голосования.

Без этого часть переселенцев может столкнуться с административными препятствиями при попытке воспользоваться правом голоса. Однодневное отсутствие обстрелов не поможет решить эти вопросы без должной подготовки.

Оккупированные территории: как проголосовать без принуждения?

Отдельная проблема – граждане, остающиеся на временно оккупированных территориях. Украина должна обеспечить им возможность воспользоваться избирательными правами и одновременно не допустить принуждения, запугивания или контроля за волеизъявлением со стороны оккупационных структур.

Однодневного прекращения ударов на подконтрольной Украине территории недостаточно, чтобы организовать безопасное голосование там, где действуют российские оккупационные администрации. Необходимо определить правовые и практические механизмы участия этих граждан в выборах, не подвергая их дополнительной опасности.

Украинцы за границей: как обеспечить право голоса миллионам граждан?

Из-за полномасштабной войны миллионы украинцев выехали за границу. Они также имеют право голосовать на выборах, но организовать их участие – отдельная масштабная задача.

Для этого необходимо определить, сколько граждан планируют голосовать в разных странах, обеспечить достаточное количество избирательных участков и работников, организовать доставку бюллетеней и подсчет голосов. Следует учесть и то, что не все украинцы живут вблизи посольств и консульств, где обычно организуют голосование.

Если желающих проголосовать окажется много, имеющихся участков может не хватить. Возникнут очереди, доступ к голосованию усложнится, а часть людей может потерять реальную возможность воспользоваться своим правом.

Открыть дополнительные участки за границей возможно лишь после организационной подготовки и взаимодействия со странами пребывания.

Укрытия и безопасность избирателей: что делать во время воздушной тревоги?

Даже если Россия заявит, что не будет наносить удары в день выборов, воздушные тревоги все равно возможны. Украина не может исходить из предположения, что противник обязательно сдержит обещание.

Поэтому перед выборами необходимо определить, где будут работать участки, есть ли поблизости доступные укрытия и смогут ли люди быстро добраться до них в случае опасности.

Особенно остро эта проблема может встать для пожилых людей, людей с инвалидностью, родителей с маленькими детьми и жителей населенных пунктов, где не хватает укрытий.

Также нужно заранее определить порядок действий во время воздушной тревоги: будут ли прерывать голосование, как будут хранить бюллетени, кто будет отвечать за безопасность избирателей и членов комиссий и при каких условиях голосование можно будет продолжить.

Отдельный вопрос – безопасность избирательных участков. Если обстрел повредит помещение или оно станет недоступным, должен существовать четкий механизм реагирования.

В Украине действует военное положение, во время которого действующее законодательство запрещает проводить общенациональные выборы. Поэтому недостаточно определить дату голосования или получить заявление о готовности не наносить удары. Сначала необходимо установить правовые условия проведения выборов и урегулировать особенности избирательного процесса во время войны.

В Верховной Раде работает специальная рабочая группа по вопросам подготовки выборов. В мае 2026 года парламент сообщал, что ее участники пришли к консенсусу: во время военного положения проводить выборы невозможно.

Заявление Пескова не решает законодательных, связанных с безопасностью или организационных проблем. Даже если Россия действительно не будет наносить удары в течение одного дня, этого слишком мало, чтобы провести выборы и гарантировать равное право голоса, безопасность участников и достоверность результатов.