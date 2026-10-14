Эти работники с отсрочкой могут стать невыгодными бизнесу: какие изменения в бронировании возможны

Нардепы предупреждают о риске

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Предложенный пересмотр правил бронирования может осложнить официальное трудоустройство людей с личной отсрочкой. Нардеп Александр Федиенко предупредил, что если их исключат из базы для расчёта квоты, работодателям станет менее выгодно держать таких сотрудников в штате.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Нельзя загонять инженеров в окопы – выиграет ли мобилизация от новых правил бронирования".

По словам народного депутата Ярослава Железняка, норму о невключении этих работников в расчёт якобы убрали из проекта изменений.

Как личная отсрочка влияет на квоту предприятия

Изменения касаются постановления Кабинета министров №76, которое регулирует бронирование. Для большинства критически важных предприятий предлагали сохранить квоту в 50%, но сократить базу для её расчёта. Из неё хотели исключить военнообязанных с отсрочкой по личным основаниям – например, многодетных родителей, опекунов и студентов.

Это видно на примере предприятия, где работают 100 военнообязанных, 20 из которых имеют личную отсрочку. Если считать квоту от общего числа работников, предприятие сможет забронировать 50 человек. Если же исключить этих 20 сотрудников, база составит 80 человек, а забронировать можно будет только 40.

При таком расчёте сотрудник с личной отсрочкой не увеличивает число коллег, которых предприятие вправе забронировать. По оценке Федиенко, это создаёт опасный стимул при формировании штата.

"Возникает потенциально опасная логика: работник с собственной отсрочкой не увеличивает квоту предприятия; его присутствие в штате не помогает забронировать других; работодатель, стремящийся сохранить максимальное количество забронированных работников, может начать рассматривать таких людей как невыгодных для штатной структуры", – отметил Александр Федиенко.

Вопрос в том, кого оставить в штате и как оформить занятость. Стремление сохранить больше забронированных сотрудников может подтолкнуть работодателей уволить людей с личной отсрочкой или перевести их на неофициальную работу. Если бизнесу трудно найти замену хорошему специалисту, второй вариант позволит сохранить его труд, но вывести занятость из официального учёта.

"Бизнес будет вынужден неофициально брать на работу уклонистов и СЗЧ. Но не будут их брать в штат и платить налоги. Но кто-то должен будет работать, поэтому место пустым не останется. И это будет стимулировать развитие теневой экономики", – заявила народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

По оценке Буймистер, ужесточение правил бронирования повышает риск ухода занятости в тень. Работодатели будут искать людей на свободные места без официального оформления, а бюджет недополучит налоги с их труда.

Что изменилось в проекте правил бронирования

По словам Ярослава Железняка, Кабмин принял проект изменений вечером 13 октября. Депутат сообщил, что норму об исключении работников с личной отсрочкой из общей базы расчёта квоты якобы убрали. Поправка касается кадрового риска, о котором говорил Федиенко: он связан с предложением не учитывать таких сотрудников при определении доступного числа бронирований.

Другие предложения предусматривают снижение квоты для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100% до 85%, а для коммунальных предприятий – с 75% до 60%. По информации Железняка, проценты для оборонных предприятий и энергетиков ещё будут обсуждать до 18 октября. Европейская бизнес ассоциация призвала правительство обсудить новые правила с бизнесом.

"Бронирование, наоборот, должно быть доступнее. Как экономика выживет без людей? Понятно, что в дискуссии "война или экономика" всегда побеждает война, но войны и обороны без функционирующей экономики тоже быть не может", – сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан.

Изменения в проекте правил бронирования. Инфографика: "Телеграф" / ИИ