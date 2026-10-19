В "АТБ" появилась необычная вещь для оригинальных коллекционеров (фото)

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В торговой сети уже продают новую модель брендированных фур из лимитированной серии "АТБ truck". Акционная цена в магазинах составляет около 159 гривен.

Соответствующее фото украинка под ником @nastiagara опубликовала в Threads. "Кто собирает эти брендированные машинки, в "АТБ" новинка", – написала она.

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Брендированный грузовик "АТБ truck". Фото: Threads

Стоит отметить, что этот коллекционный игрушечный грузовик имеет несколько особенностей. Модель выдержана в фирменных цветах "АТБ". Кабину, переднюю и заднюю части тента дополняет черно-белый клетчатый узор, напоминающий гоночный флаг. Машинка продается в черной коробке с крупной надписью "АТБ truck" и прозрачным окошком, обрамленным таким же клетчатым рисунком.

По акции грузовик стоит около 159 гривен, тогда как обычная стоимость составляет 219 гривен. Модель выпускают ограниченной серией и предлагают в рамках акционных или сезонных обновлений ассортимента, поэтому ее быстро раскупают.

К слову, брендированные игрушечные машинки и фуры с логотипом "АТБ" являются реалистичными уменьшенными копиями фирменных грузовиков и фур супермаркетов "АТБ".

Из таких моделей собирают целые коллекции, поэтому их быстро разбирают. А после закрытия продажи фуры продают в сети гораздо дороже первоначальной цены.

Напомним, 14 октября, в торговой сети "АТБ" началась новая акция. В продаже появились наборы стикеров с изображением супергероев Вселенной DC — участников "Лиги справедливости".