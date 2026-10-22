Расследование: Иван Федоров помог своим компаниям получить государственные подряды на 5,6 млрд грн

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Компания "Кальмиус", связанная с мелитопольским бизнес-окружением нового главы Госвосстановления Ивана Федорова, после его назначения получила от государства подрядов на 2,14 млрд грн. Об этом говорится в материалах журналистского расследования издания "Наші гроші".

"За полтора года существования фирма успела получить через Prozorro подряды примерно на 5,6 млрд грн. При этом около 2,14 млрд грн приходится на контракты, полученные уже после того, как Иван Федоров возглавил Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры", — пишут журналисты.

Особенно показательно то, что один из крупнейших новых контрактов "Кальмиус" получил именно в Запорожской области — регионе, который Федоров возглавлял до перехода в Госвосстановление. Речь идет о проведении работ по устройству антидроновой защиты над автомобильными дорогами области с ожидаемой стоимостью работ около 1,1 млрд грн. Этот заказ без конкуренции получил "Кальмиус".

Компания должна установить металлические конструкции, защитные сетки и растяжки из металлической проволоки. В то же время, цены в запорожском контракте заметно отличаются от стоимости аналогичных работ в Харьковской области. При установке металлических опор и монтаже защитной сетки в Запорожье предусмотрена примерно в три раза большая оплата. Устройство металлических растяжек стоит примерно в полтора раза дороже.

Одновременно с тем без тендерных процедур "Кальмиус" получил два больших подряда на защиту двух энергетических объектов "ДТЭК Днепроэнерго" на Днепропетровщине. каждый стоимостью 515 млн грн. Поскольку речь о подрядах, которые государство раздает согласно планам устойчивости, определение победителя происходит без торгов в Прозорро, а контрактные данные скрываются. Поэтому цены на стройматериалы в рамках этих проектов сейчас неизвестны.

"Кальмиус" — новая компания на строительном рынке. Ее зарегистрировали в Запорожье в 2025 году, владельцем является Даниил Сандырев. Однако уже через две недели после регистрации новоиспеченный застройщик получил свой первый государственный подряд. В дальнейшем компания начала регулярно получать заказы в Запорожской области.

Как выяснили журналисты, "Кальмиус" связан с другой строительной кампанией — "Позитив", которая до полномасштабного была зарегистрирована в Мелитополе, когда город возглавлял Иван Федоров. После того как Федоров стал главой Запорожской ОГА, компания сменила регистрацию на Запорожье.

Также с Мелитополем "Кальмиус" связывает и сотрудничество с компанией "Морена СК", у которой фирма арендует строительную технику. Именно "Морена СК" фигурирует в расследовании Бюро экономической безопасности по поводу возможного хищения бюджетных средств на строительстве фортификаций в Запорожской области. По версии правоохранителей, эта компания подконтрольна экс-депутату Мелитопольского горсовета Сергею Биловолу, который является главным подозреваемым по делу.