Розслідування: Іван Федоров допоміг своїм компаніям отримати державних підрядів на 5,6 млрд грн

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Компанія "Кальміус", що пов’язана із мелітопольським бізнес-оточенням нового голови Держвідновлення Івана Федорова, після його призначення отримала від держави підрядів на 2,14 млрд грн. Про це йдеться в матеріалах журналістського розслідування видання "Наші гроші".

"За півтора року існування фірма встигла отримати через Prozorro підрядів приблизно на 5,6 млрд грн. При цьому близько 2,14 млрд грн припадає на контракти, отримані вже після того, як Іван Федоров очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури," — пишуть журналісти.

Особливо показовим є те, що один із найбільших нових контрактів "Кальміус" отримав саме у Запорізькій області – регіоні, який Федоров очолював до переходу в Держвідновлення. Мова йде про проведення робіт із влаштування антидронового захисту над автомобільними дорогами області з очікуваною вартістю робіт близько 1,1 млрд грн. Це замовлення без конкуренції отримав "Кальміус".

Компанія має встановити металеві конструкції, захисні сітки та розтяжки з металевого дроту. Водночас ціни в запорізькому контракті помітно відрізняються від вартості аналогічних робіт у Харківській області. За встановлення металевих опор та монтаж захисної сітки у Запоріжжі передбачена приблизно утричі більша оплата. Влаштування металевих розтяжок коштує приблизно у півтора рази дорожче.

Одночасно, без тендерних процедур "Кальміус" отримав два великі підряди на захист двох енергетичних об’єктів "ДТЕК Дніпроенерго" на Дніпропетровщині. кожен вартістю 515 млн грн. Оскільки мова про підряди, які держава роздає згідно планів стійкості, визначення переможця відбувається без торгів у "Прозорро", а контрактні дані приховуються. Тому ціни на будматеріали в рамках цих проєктів зараз невідомі.

"Кальміус" — нова компанія на будівельному ринку. Її зареєстрували у Запоріжжі у 2025 році, власником є Данило Сандирєв. Однак уже через два тижні після реєстрації новоспечений забудовник отримав свій перший державний підряд. Надалі компанія почала регулярно отримувати замовлення у Запорізькій області.

Як з’ясували журналісти, "Кальміус" пов’язана з іншою будівельною кампанією – "Позитив", яка до повномасштабного була зареєстрована у Мелітополі, коли місто очолював Іван Федоров. Після того як Федоров став головою Запорізької ОДА, компанія змінила реєстрацію на Запоріжжя.

Також з Мелітополем "Кальміус" пов’язує і співпраця з компанією "Морена СК", у якої фірма орендує будівельну техніку. Саме "Морена СК" фігурує у розслідуванні Бюро економічної безпеки щодо можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництві фортифікацій у Запорізькій області. За версією правоохоронців, ця компанія підконтрольна ексдепутату Мелітопольської міськради Сергію Біловолу, який є головним підозрюваним у справі.