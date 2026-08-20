Не раскупили до закрытия: что "АТБ" делает с непроданной выпечкой и кулинарией
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Куда исчезают непроданные булочки и готовые блюда
Горячая выпечка и готовые блюда, которые остаются на полках АТБ в конце рабочего дня или во время блэкаута, не всегда могут оставаться в продаже.
В службе поддержки сети "АТБ" объяснили "Телеграфу", что дальнейшая судьба товара зависит от того, пригоден ли он для продажи.
В магазинах "АТБ" покупателям предлагают широкий выбор готовой кулинарии и горячей выпечки. Среди таких товаров — пицца, бургеры, хот-доги, сэндвичи и багеты, а также пончики, плюшки, слойки, сосиски в тесте, пирожки и другие изделия со сладкими и сытными начинками. Ассортимент при этом может отличаться в зависимости от конкретного магазина.
Покупая готовую кулинарию или горячую выпечку, стоит обращать внимание не только на внешний вид товара, но и на условия его хранения и информацию на упаковке. Если продукция вызывает сомнения, лучше отказаться от покупки. Особенно это актуально во время блэкаутов, ведь длительное отключение электроэнергии может повлиять на температурный режим хранения продуктов. А его нарушение способно ускорить порчу готовых блюд.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "АТБ" регулярно сталкивается с порчей продуктов со стороны посетителей. Случаи небрежного, а иногда даже хулиганского отношения к товару, как говорят продавцы, происходят несколько раз в день.